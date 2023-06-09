В Харькове прозвучали взрывы. РФ нанесла ракетный удар по окраинам, предварительно — С-300
В Харькове после звуков взрывов была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Суспильне.
Около 10:04 в областном центре были слышны взрывы, вероятно, за пределами города.
В 10:08 в Харьковской области объявили воздушную тревогу.
Подробностей от властей пока не было.
Полиция Харьковской области заявила, что россияне обстреливают регион и призвала не игнорировать тревогу.
ОБНОВЛЕНО в 11:00. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил о ракетном ударе россиян по окраинам Харькова. Предварительно, враг стрелял из комплекса С-300. Жертв и пострадавших нет. На месте работают специальные службы.
Ранее Воздушные силы сообщили, что оккупанты в ночь на 9 июня запустили по Украине шесть крылатых ракет и до 16 ударных дронов.
В Звягеле Житомирской области в результате падения обломков ракеты разрушено четыре дома, еще 30 получили повреждения. Один человек погиб, трое получили травмы.
- Воздушная тревога в Киеве и ряде областей Украины началась вскоре после полуночи 6 июня. LIGA.net вела хронику ракетной атаки врага.
- КГВА сообщила, что над столицей сбито более 20 воздушных целей.
- "Тревожный" для киевлян май-2023 перешел в аналогичный июнь: бойцы ПВО снова сбивали ночью 2 июня ракеты и дроны. Ночи 3—5 июня в Киеве были тихими (враг бил не в столице, поразив под Кропивницким стратегический объект).
- В начале лета в Воздушных силах согласились, что данные основных мониторинговых Telegram-пабликов о видах угроз "в основном правдивые".
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