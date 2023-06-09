В Харькове прозвучали взрывы. РФ нанесла ракетный удар по окраинам, предварительно — С-300

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В Харькове после звуков взрывов была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Суспильне.

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Около 10:04 в областном центре были слышны взрывы, вероятно, за пределами города.

В 10:08 в Харьковской области объявили воздушную тревогу.

Подробностей от властей пока не было.

Полиция Харьковской области заявила, что россияне обстреливают регион и призвала не игнорировать тревогу.

ОБНОВЛЕНО в 11:00. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил о ракетном ударе россиян по окраинам Харькова. Предварительно, враг стрелял из комплекса С-300. Жертв и пострадавших нет. На месте работают специальные службы.

Ранее Воздушные силы сообщили, что оккупанты в ночь на 9 июня запустили по Украине шесть крылатых ракет и до 16 ударных дронов.

В Звягеле Житомирской области в результате падения обломков ракеты разрушено четыре дома, еще 30 получили повреждения. Один человек погиб, трое получили травмы.

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