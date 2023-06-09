У Харкові пролунали вибухи. РФ завдала ракетного удару по околицях, попередньо — С-300
У Харкові після звуків вибухів було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Суспільне.
Близько 10:04 в обласному центрі було чути вибухи, ймовірно, за межами міста.
О 10:08 на Харківщині оголосили повітряну тривогу.
Подробиць від влади поки що не було.
Поліція Харківської області заявила, що росіяни обстрілюють регіон та закликала не ігнорувати тривогу.
ОНОВЛЕНО об 11:00. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив про ракетний удар росіян по околицях Харкова. Попередньо, ворог стріляв з комплексу С-300. Жертв та постраждалих немає. На місці працюють спеціальні служби.
Раніше Повітряні сили повідомили, що окупанти в ніч проти 9 червня запустили по Україні шість крилатих ракет і до 16 ударних дронів.
У Звягелі Житомирської області внаслідок падіння уламків ракети зруйновано чотири будинки, ще 30 отримали пошкодження. Одна людина загинула, троє зазнали травм.
- Повітряна тривога у Києві та низці областей України розпочалася невдовзі після опівночі 6 червня. LIGA.net вела хроніку ракетної атаки ворога.
- КМВА повідомила, що над столицею збито понад 20 повітряних цілей.
- "Тривожний" для киян травень-2023 перейшов у аналогічний червень: бійці ППО знову збивали вночі 2 червня ракети та дрони. Ночі 3—5 червня у Києві були тихими (ворог бив не в столиці, вразивши під Кропивницьким стратегічний об'єкт).
- На початку літа в Повітряних силах погодилися, що дані основних моніторингових Telegram-пабліків про види загроз "переважно правдиві".
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