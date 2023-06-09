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У Харкові пролунали вибухи. РФ завдала ракетного удару по околицях, попередньо — С-300

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 10:16
У Харкові пролунали вибухи. РФ завдала ракетного удару по околицях, попередньо — С-300 - Фото
Харків (Фото: скриншот з відео)
доповнено

У Харкові після звуків вибухів було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Суспільне.

Близько 10:04 в обласному центрі було чути вибухи, ймовірно, за межами міста.

О 10:08 на Харківщині оголосили повітряну тривогу.

Подробиць від влади поки що не було.

Поліція Харківської області заявила, що росіяни обстрілюють регіон та закликала не ігнорувати тривогу.

ОНОВЛЕНО об 11:00. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив про ракетний удар росіян по околицях Харкова. Попередньо, ворог стріляв з комплексу С-300. Жертв та постраждалих немає. На місці працюють спеціальні служби.

Раніше Повітряні сили повідомили, що окупанти в ніч проти 9 червня запустили по Україні шість крилатих ракет і до 16 ударних дронів.

У Звягелі Житомирської області внаслідок падіння уламків ракети зруйновано чотири будинки, ще 30 отримали пошкодження. Одна людина загинула, троє зазнали травм.

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Дмитро Гриниченко
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війнаХарківвибухиповітряна тривога
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