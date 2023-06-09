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На Харківщині через атаку РФ стався викид шкідливих речовин, просять обмежити перебування на вулиці

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 22:21
На Харківщині через атаку РФ стався викид шкідливих речовин, просять обмежити перебування на вулиці - Фото
Дрони-камікадзе Shahed-136 (фото: Wikipedia)

Через російську атаку "шахедами" на Харківщині стався викид шкідливих речовин. Місцевих мешканців закликають обмежити перебування на вулиці. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій з посиланням на Краснокутську селищну раду.

За її даними, якість повітря погіршилася у Краснокутській громаді, особливо в смт Краснокутськ і селах Качалівка та Любівка.

Шкідливі викиди повʼязані з пожежею на об’єкті нафтогазової інфраструктури, яку спричили ворожі удари дронами.

Місцевих мешканців попросили не відчиняти вікна, зробити вологе прибирання в оселях та обмежити перебування на вулиці цими вихідними.

  • Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що минулої ночі ворог завдав масованої атаки дронами типу Shahed по об'єктах інфраструктури Богодухівського району. Сталися пожежі, поранення зазнав цивільний чоловік 33 років.
  • Також окупанти завдали ракетного удару по околицях Харкова. 
Вадим Ребрина
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