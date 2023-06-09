На Харківщині через атаку РФ стався викид шкідливих речовин, просять обмежити перебування на вулиці

Через російську атаку "шахедами" на Харківщині стався викид шкідливих речовин. Місцевих мешканців закликають обмежити перебування на вулиці. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій з посиланням на Краснокутську селищну раду.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За її даними, якість повітря погіршилася у Краснокутській громаді, особливо в смт Краснокутськ і селах Качалівка та Любівка.

Шкідливі викиди повʼязані з пожежею на об’єкті нафтогазової інфраструктури, яку спричили ворожі удари дронами.

Місцевих мешканців попросили не відчиняти вікна, зробити вологе прибирання в оселях та обмежити перебування на вулиці цими вихідними.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що минулої ночі ворог завдав масованої атаки дронами типу Shahed по об'єктах інфраструктури Богодухівського району. Сталися пожежі, поранення зазнав цивільний чоловік 33 років.

Також окупанти завдали ракетного удару по околицях Харкова.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.