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Под Харьковом ВСУ вывели из строя 30% мотострелкового полка оккупантов — сводка Генштаба

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17.03.2022, 20:14

Украинские защитники нанесли значительные потери подразделениям из состава 252 мотострелкового полка Западного военного округа РФ, ведущим боевые действия в районах городов Харькова и Изюма. Утрачено до 30% личного состава, вооружения и военной техники. Кроме того, ликвидирован командир 33 мотострелковой дивизии полковник Игорь Николаев. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ на 18:00 17 марта.

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Идут 22 сутки противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Согласно информации Генштаба, оккупационные войска потеряли наступательный потенциал и остановлены по всем направлениям, противник имеет значительные проблемы с логистикой, продолжает нести урон.

На отдельных направлениях оккупанты блокируют подразделения ВСУ, говорится в сводке.

В связи с тем, что враг использовал почти весь комплект крылатых ракет морского базирования "Калибр" и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в ходе первых 20 суток операции, он продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры и жилым кварталам крупных городов с использованием вооружения неизбирательного действия, отметили в Генштабе.

Оккупанты продолжают держать Мариуполь в осаде.

"Кроме подразделений российских вооруженных сил в Херсонской области зафиксировано нахождение сотрудников полиции Краснодарского края и временно оккупированного россиянами Крыма. Оперативные группы ФСБ осуществляют карательные функции. Врагом проводится агитация по привлечению местного населения к так называемой "полиции", – говорится в сводке.

С 20 марта, по информации украинских военных, на временно оккупированных территориях Донецкой области начинается очередная волна мобилизации.

Кроме того, по данным Генштаба, авиационные подразделения 960-го штурмового авиационного полка 4-й армии вооруженных сил РФ понесли значительные потери. "Морально-психологическое состояние летного состава крайне неудовлетворительное. Продолжаются случаи представления рапортов на увольнение в связи с нежеланием участвовать в боевых действиях на территории Украины", – сообщили в ВСУ.



Вадим Ребрина
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Генштаб ВСУ Россия война
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