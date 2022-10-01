Под Херсоном ВСУ сбили российский вертолет Ка-52, уничтожили "Солнцепек"и "Град" – ОК Юг

За истекшие сутки, 30 сентября, на южнобугском направлении Вооруженные Силы Украины сбили российский вертолет Ка-52, уничтожили "Солнцепек" и "Град". Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Оккупанты вели ракетно-артиллерийские, минометные и танковые обстрелы позиций Сил обороны. Враг нанес шесть авиационных ударов.

Подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили в Бериславском районе Херсонской области вражеский ударный вертолет Ка-52.

В течение боевого дня уничтожены два вражеских беспилотника-разведчика типа "Орлан-10" в Херсонской и Одесской области.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ отработали на юге 330 огневых задач.

Поразили логистические центры и полевые склады боеприпасов, скопления вражеских сил и средств, огневые позиции противника.

По предварительным данным за сутки потери российских оккупантов составили: 10 военных, тяжелая огнеметная система "Солнцепек", реактивная система залпового огня "Град", две самоходные крупнокалиберные гаубицы "Мста-С", три танка и две боевые машины пехоты.

21 сентября Путин объявил о мобилизации в России. Официально планируется призвать 300 000 резервистов, но, по данным росСМИ, в планах может быть около 1,2 млн человек.

По данным Генштаба ВСУ, россияне отправляют мобилизованных без подготовки сразу на линию столкновения.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов призвал украинцев не бояться российской мобилизации – это подарок для Украины.

Читайте также: Зеленский заявил о "существенных результатах" на востоке и подтвердил освобождение Ямполя

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.