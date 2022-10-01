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Под Херсоном ВСУ сбили российский вертолет Ка-52, уничтожили "Солнцепек"и "Град" – ОК Юг

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2022, 06:16
Под Херсоном ВСУ сбили российский вертолет Ка-52, уничтожили
Российский вертолет (Фото: Воздушные силы ВСУ)

За истекшие сутки, 30 сентября, на южнобугском направлении Вооруженные Силы Украины сбили российский вертолет Ка-52, уничтожили "Солнцепек" и "Град". Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Оккупанты вели ракетно-артиллерийские, минометные и танковые обстрелы позиций Сил обороны. Враг нанес шесть авиационных ударов.

Подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили в Бериславском районе Херсонской области вражеский ударный вертолет Ка-52.

В течение боевого дня уничтожены два вражеских беспилотника-разведчика типа "Орлан-10" в Херсонской и Одесской области.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ отработали на юге 330 огневых задач.

Поразили логистические центры и полевые склады боеприпасов, скопления вражеских сил и средств, огневые позиции противника.

По предварительным данным за сутки потери российских оккупантов составили: 10 военных, тяжелая огнеметная система "Солнцепек", реактивная система залпового огня "Град", две самоходные крупнокалиберные гаубицы "Мста-С", три танка и две боевые машины пехоты.

  • 21 сентября Путин объявил о мобилизации в России. Официально планируется призвать 300 000 резервистов, но, по данным росСМИ, в планах может быть около 1,2 млн человек.
  • По данным Генштаба ВСУ, россияне отправляют мобилизованных без подготовки сразу на линию столкновения. 
  • Глава ГУР МО Кирилл Буданов призвал украинцев не бояться российской мобилизации – это подарок для Украины.

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Наталія Медведєва
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