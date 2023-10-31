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Под Киевом работала ПВО, вероятно, сбили ракету Х-59 россиян

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2023, 23:55
Под Киевом работала ПВО, вероятно, сбили ракету Х-59 россиян - Фото
Бровары

В Броварах Киевской области прогремел взрыв, сообщил собеседник LIGA.net в области. Предварительно, противовоздушная оборона отработала по ракете Х-59 россиян.

23:25. Ряд мониторинговых ресурсов и Telegram-канал Николаевский Ванек, приближенный к украинским военным, сообщили о пуске, предположительно, ракеты Х-59 в направлении Нежина Черниговской области.

23:31. Ракета сменила курс и летит в направлении Киевской области, заявил канал monitor со ссылкой на Воздушные силы.

23:34. Ресурсы сообщили о сбитии ракеты под Киевом.

23:46. Отбой воздушной тревоги Киевской области.

В то же время Россия около часа массированно атакует Украину группами ударных беспилотников.

По состоянию на 23:40 зафиксирована активность "шахедов" в:

→ Полтавской области, маневры в Миргородском и Кременчугском районах, курс на Кировоградскую область;
→ В Сумской области, курс на Харьковскую область;
→ В Харьковской области, курс на Полтавскую;
→ В Николаевской области, курс на Кировоградскую область;
→ В Кировоградской области, вектор Северо-Запад, Черкасская/Винницкая;
→ В Хмельницкой области, курс на Тернопольскую мимо Хмельницкого района.

  • В ночь на 30 октября российские оккупанты атаковали Украину 12 дронами-камикадзе Shahed-136 и двумя ракетами Х-59.
  • В ночь на 31 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Миргородскому району.
  • В Кривом Роге утром 31 октября раздался взрыв, глава ОВА заявил, что противовоздушная оборона сбила беспилотник врага.

Милана Головань
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войнадронракетакиевская областьброварыХ-59

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