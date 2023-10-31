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Під Києвом працювала ППО, ймовірно, збили ракету Х-59 росіян

Этот материал также доступен на русском
31.10.2023, 23:55
Під Києвом працювала ППО, ймовірно, збили ракету Х-59 росіян - Фото
Бровари

У Броварах Київської області пролунав вибух, повідомив співрозмовник LIGA.net в області. Попередньо, протиповітряна оборона відпрацювала по ракеті Х-59 росіян.

23:25. Низка моніторингових ресурсів та Telegram-канал Николаевский Ванек, наближений до українських військових, повідомили про пуск, ымовірно, ракети Х-59 у напрямку Ніжина на Чернігівщині.

23:31. Ракета змінила курс та летить у напрямку Київської області, заявив канал monitor з посиланням на Повітряні сили.

23:34. Ресурси повідомили про збиття ракети під Києвом.

23:46. Відбій повітряної тривоги у Київській області.

Водночас Росія близько години масовано атакує Україну групами ударних безпілотників.

Станом на 23:40 зафіксовано активність "шахедів" на:

→ Полтавщині, маневри у Миргородському та Кременчуцькому районах, курс на Кіровоградщину;
→ На Сумщині, курс на Харківщину;
→ На Харківщині, курс на Полтавщину;
→ На Миколаївщині, курс на Кіровоградщину;
→ На Кіровоградщині, вектор Північний Захід, Черкащина/Вінниччина;
→ На Хмельниччині, курс на Тернопільщину повз Хмельницький район.

  • У ніч на 30 жовтня російські окупанти атакували Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136 і двома ракетами Х-59.
  • У ніч проти 31 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Миргородському району.
  • У Кривому Розі вранці 31 жовтня пролунав вибух, голова ОВА заявив, що протиповітряна оборона збила безпілотник ворога.

Мілана Головань
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