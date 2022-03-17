Под Киевом россияне хотели вернуть себе рубежи, с которых их выбили: не вышло – Генштаб

К северу от Киева и западнее российские оккупанты хотели овладеть ранее занятыми рубежами (утраченными в результате контратак ВСУ), но безуспешно: там они несут потери. Сейчас враг пытается перегруппироваться и наладить логистику, говорится в своде Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Для сковывания действий ВСУ противник пытается осуществлять блокировку населенных пунктов к северу от столицы.

Военное командование пишет, что захватчики не оставляют попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, но успеха не имеют.

Россияне наносят ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры во Львовской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и других областях, где не ведутся активные боевые действия.

Смотрите видео: Под Каменкой ВСУ остановили танковые российские колонны

Детальнее по направлениям фронта:

Волынское. Фиксируется интенсивное использование армией РФ территории и инфраструктуры Беларуси для нанесения ударов по территории Украины и логистического обеспечения своих оккупационных войск на Полесском направлении.

Сохраняется вероятность участия отдельных подразделений вооруженных сил Беларуси в войне против Украины.

Северское. Активного наступления противник не проводил. Продолжает подготовку для возобновления наступления для блокировки Киева с северо-восточного направления. Хаотично обстреливает позиции ВСУ, пытается вести разведку.

Слобожанское. Оккупанты пытались провести штурм района Изюма, но безуспешно. Пытаются закрепиться на занятых рубежах и усовершенствовать систему материально-технического обеспечения.

Оккупанты усиливают группировку за счет дополнительных подразделений 1-й танковой армии ВС РФ и береговых частей Балтийского флота РФ.

Донецкое и Таврическое. Враг наступал, имел частный успех в районе Рубежного (закрепляется на западных и северо-западных окрестностях города, продвигается к южной части).

Попаснянское и Волновахское. Враг провел неудачные штурмы в районах Верхнеторецка и Марьинки, понес потери, перегруппировывается и осуществляет пополнение запасов.

Мариупольское. Оккупанты продолжают штурм портового города.

Запорожское. Активных наступательных действий враг не проводил.

Южнобужское. Противник проводил разведку, осуществлял инженерное оборудование занимаемых позиций, пытался наступать на Криворожском направлении, взял под контроль Малую Шестерню, однако общего успеха не имел. Закрепляется на занимаемых позициях.

Таврическое. Враг продолжал наращивание системы материально-технического обеспечения войск. На аэродроме Джанкой развернул сборный пункт поврежденной техники.

Кроме этого:

→ Противник пытается распространять дезинформацию по всем доступным каналам коммуникаций как на граждан на временно оккупированных территориях, так и на собственное население с целью формирования мифа о "непобедимости" ВС РФ.

→ Командование ВСУ просит медиасообщество максимально ограничить освещение персональных данных, фотографий с лицами офицерского состава ВСУ, геолокационной, визуальной, адресной привязки к местам выполнения ими задач. Просит исключить фото- и видеофиксацию, распространение точной территориальной привязки бомбоубежищ (мест укрытия гражданского населения), чтобы не помогать россиянам наносить новые ракетно-бомбовые удары.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.