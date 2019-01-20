Под Одессой первый приход перешел в ПЦУ

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Храм святого Димитрия Солунского в селе Пужайковое Одессой области перешел из УПЦ МП в новообразованную единую Православную церковь Украины. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-секретаря Одесско-Балтской епархии Теодора Оробеца.

"Приход изъявил желание создать в селе украинскую православную церковь. Составили протокол, поставили подписи. Документ передали в Одесскую облгосадминистрацию. Сегодня и на Крещение я уже служил как священник ПЦУ", - говорит Оробец.

Реклама

По его словам, решение о переходе поддержали свыше 300 человек.

Ранее в Верховной Раде приняли правила перехода религиозных общин и регистрации религиозных организаций.

Читайте также: Прочь от Москвы. Что приняла Рада и как это изменит УПЦ МП

Посмотреть, какие приходы УПЦ МП уже перешли в ПЦУ можно по ссылке.