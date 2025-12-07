Под Ростовом заявили о повреждении ЛЭП, взрывы слышали и в районе аэродрома в Энгельсе

В Ростовской области заявили об атаке на вышку ЛЭП ночью, но ремонт готовы начать только когда будет светло

Атака дронов (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Ростовской и Саратовской областях России пожаловались на взрывы и заявили о якобы атаке дронов. Под Ростовом якобы повреждена вышка ЛЭП (линий электропередач), заявил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, дроны якобы удалось уничтожить силам противовоздушной обороны в Каменске, Чертковском и Шолоховском районах. Пострадавших, по словам Слюсаря, нет.

В Шолоховском районе якобы на окраине Хутора Колундаевский была повреждена вышка ЛЭП. Без электроснабжения остались 250 жителей хутора. Восстановительные работы обещают начать в светлое время суток.

Губернатор Саратовской области Роман Гусарин предупредил о якобы атаке дронов на регион. В частности, взрывы были слышны в городе Энгельс, где расположена российская авиабаза, на которой базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. Также могла быть атакована местная нефтебаза.

По данным Минобороны РФ, ПВО якобы за ночь сбила 77 дронов из которых 42 – над территорией Саратовской области и 12 – над территорией Ростовской области.