Под Ростовом заявили о повреждении ЛЭП, взрывы слышали и в районе аэродрома в Энгельсе
В Ростовской и Саратовской областях России пожаловались на взрывы и заявили о якобы атаке дронов. Под Ростовом якобы повреждена вышка ЛЭП (линий электропередач), заявил губернатор Юрий Слюсарь.
По его словам, дроны якобы удалось уничтожить силам противовоздушной обороны в Каменске, Чертковском и Шолоховском районах. Пострадавших, по словам Слюсаря, нет.
В Шолоховском районе якобы на окраине Хутора Колундаевский была повреждена вышка ЛЭП. Без электроснабжения остались 250 жителей хутора. Восстановительные работы обещают начать в светлое время суток.
Губернатор Саратовской области Роман Гусарин предупредил о якобы атаке дронов на регион. В частности, взрывы были слышны в городе Энгельс, где расположена российская авиабаза, на которой базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. Также могла быть атакована местная нефтебаза.
По данным Минобороны РФ, ПВО якобы за ночь сбила 77 дронов из которых 42 – над территорией Саратовской области и 12 – над территорией Ростовской области.
- 5 декабря силами ВСУ были атакованы Сызранский НПЗ и морской порт на Кубани.
- 6 декабря Генштаб подтвердил очередное поражение Рязанского НПЗ и завода по изготовлению корпусов для снарядов.
