Під Ростовом заявили про пошкодження ЛЕП, вибухи чули і в районі аеродрому в Енгельсі

У Ростовській області заявили про атаку на вежу ЛЕП уночі, але ремонт готові почати тільки коли буде світло

Атака дронів (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Ростовській і Саратовській областях Росії поскаржилися на вибухи і заявили про нібито атаку дронів. Під Ростовом нібито пошкоджено вежу ЛЕП (ліній електропередач), заявив губернатор Юрій Слюсар.

За його словами, дрони нібито вдалося знищити силам протиповітряної оборони в Кам'янську, Чортківському та Шолоховському районах. Постраждалих, за словами Слюсаря, немає.

У Шолоховському районі нібито на околиці Хутора Колундаївський було пошкоджено вежу ЛЕП. Без електропостачання залишилися 250 жителів хутора. Відновлювальні роботи обіцяють розпочати у світлий час доби.

Губернатор Саратовської області Роман Гусарін попередив про нібито атаку дронів на регіон. Зокрема, вибухи було чути в місті Енгельс, де розташована російська авіабаза, на якій знаходяться стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95МС. Також могла бути атакована місцева нафтобаза.

За даними Міноборони РФ, ППО нібито за ніч збила 77 дронів, з яких 42 – над територією Саратовської області та 12 – над територією Ростовської області.