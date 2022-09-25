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Под Святогорском оккупанты эвакуировали труп офицера, а тела рядовых бросили – ГПСУ

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2022, 14:58
Под Святогорском оккупанты эвакуировали труп офицера, а тела рядовых бросили – ГПСУ - Фото
Фото: ГПСУ

Пограничники обнаружили под Святогорском фуражку оккупанта-офицера, о похоронах которого сообщали российские СМИ. Там же нашли брошенные тела рядовых десантников. Об этом сообщает в Facebook ГПСУ.

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Как отмечается, в районе Святогорска на заброшенной позиции захватчиков среди мусора, сожженной техники и вражеских тел пограничники нашли фуражку оккупанта с подписью "ст. л-т санжиев с.б.".

В Госпогранслужбе отметили, что 15 сентября в России СМИ и соцсети сообщили о похоронах в Калмыкии старшего лейтенанта Санана Басанговича Санжиева, который был замполитом роты десантников.

Пограничники подчеркнули, что родственники замполита Санжиева получат за него "гробовые", а семьи оккупантов его подразделения, брошенные трупы которых остались в Украине, ничего не получат, потому что в России их спишут как пропавших без вести.

Под Святогорском оккупанты эвакуировали труп офицера, а тела рядовых бросили – ГПСУ

Читайте также: Оккупанты продлевают сроки, задерживают отпуска и выплаты контрактникам – Генштаб ВСУ

Наталія Медведєва
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