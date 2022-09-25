Под Святогорском оккупанты эвакуировали труп офицера, а тела рядовых бросили – ГПСУ

Пограничники обнаружили под Святогорском фуражку оккупанта-офицера, о похоронах которого сообщали российские СМИ. Там же нашли брошенные тела рядовых десантников. Об этом сообщает в Facebook ГПСУ.

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Как отмечается, в районе Святогорска на заброшенной позиции захватчиков среди мусора, сожженной техники и вражеских тел пограничники нашли фуражку оккупанта с подписью "ст. л-т санжиев с.б.".

В Госпогранслужбе отметили, что 15 сентября в России СМИ и соцсети сообщили о похоронах в Калмыкии старшего лейтенанта Санана Басанговича Санжиева, который был замполитом роты десантников.

Пограничники подчеркнули, что родственники замполита Санжиева получат за него "гробовые", а семьи оккупантов его подразделения, брошенные трупы которых остались в Украине, ничего не получат, потому что в России их спишут как пропавших без вести.

21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России. По официальной версии, в РФ хотят призвать 300 000 резервистов, но в тексте указа ограничений по количеству нет, зато есть тайный неопубликованный пункт.

По данным Генштаба, для восполнения личного состава из-за потерь РФ объявила "частичную мобилизацию" и на временно оккупированных территориях Украины.

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Наталія Медведєва

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