Под Торецком россияне 26 раз пробовали штурмовать, продолжается один бой – карта

Предварительно оккупанты потеряли 70 человек, пять единиц автомобильной техники и артиллерийскую систему

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

За сутки российские захватчики пытались 26 раз штурмовать позиции Сил обороны на Торецком направлении в Донецкой области, продолжается один бой. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 22.00.

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"Оккупанты в течение дня продолжали активно действовать на Торецком направлении", – пишут военные.

По данным Генштаба, 26 попыток штурмов были в районах Дружбы, Железного, Северного, Торецка и Нью-Йорка – один бой по состоянию на вечер еще продолжался.

Согласно предварительным данным, на этом направлении захватчики потеряли 70 человек, пять единиц автомобильной техники и артиллерийскую систему, а также повреждены два автомобиля и артсистема россиян.

Карта: Deepstate

Торецк (синяя отметка) на карте Deepstate

22 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска активизировали наступление на Торецк. В тот же день из-за российского обстрела в Торецке погибли два человека, двое получили ранения, есть разрушения и пострадавшие в других частях Донецкой области.

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