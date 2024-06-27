Під Торецьком росіяни 26 разів пробували штурмувати, триває один бій – мапа

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

За добу російські загарбники намагалися 26 разів штурмувати позиції Сил оборони на Торецькому напрямку у Донецькій області, триває один бій. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на 22:00.

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"Окупанти протягом дня продовжували активно діяти на Торецькому напрямку", – пишуть військові.

За даними Генштабу, 26 спроб штурмів були в районах Дружби, Залізного, Північного, Торецька та Нью-Йорка – один бій станом на вечір ще тривав.

Згідно з попередніми даними, на цьому напрямку загарбники втратили 70 осіб, п'ять одиниць автомобільної техніки та артилерійську систему, а також пошкоджено дві автівки та артсистему росіян.

Мапа: Deepstate

Торецьк (синя позначка) на мапі Deepstate

22 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська активізували наступ на Торецьк. Того ж дня через російський обстріл у Торецьку загинуло двоє людей, двоє отримали поранення, є руйнування та постраждалі в інших частинах Донецької області.

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