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Под Запорожьем ВСУ уже получили западное оружие, позиции существенно улучшились – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 21:19
Под Запорожьем ВСУ уже получили западное оружие, позиции существенно улучшились – ОВА - Фото
Гаубица М777 (Иллюстративное фото - Генштаб)

В Запорожской области украинские военнослужащие уже получили дальнобойное западное оружие, за счет чего позиции ВСУ существенно улучшились. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире телемарафона.

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"Помощь от наших западных партнеров уже несколько недель как пришла и достаточно существенно улучшила позиции наших войск, потому что артиллерийские дуэли сейчас – это одна из основных форм противостояния. Те пушки, которые стреляют, как снайперские винтовки, эти "три топора" (дальнобойные гаубицы М777. – ред.), конечно, они пришли своевременно и достаточно уместно", – сказал глава ОВА.

Теперь, по его словам, враг "уже не чувствует себя так свободно, как раньше".

"Помощь пришла, парни овладели профессионально, и эти пушки помогли стабилизировать ситуацию", – сказал Старух.

По его словам, линия фронта в Запорожской области уже стабилизирована, ВСУ уверенно ее удерживают и дают отпор российским оккупантам, когда те пытаются продвигаться. При этом он подчеркнул, что говорить о "большом контрнаступлении" ВСУ пока не приходится.

Старух отметил, что в Запорожской области сейчас наблюдается относительное затишье в сравнении с ситуацией около трех недель назад, когда враг накапливал там свои силы. Однако потом оккупанты перебросили эти силы в Херсонскую и Луганскую области.

  • 10 июня мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ВСУ за две недели отодвинули линию фронта от Запорожья на 5-7 км. 
  • 19 июня Федоров сказал, что украинские военнослужащие продвинулись на более чем 10 км в направлении временно оккупированного Мелитополя. 
  • В сегодняшней вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что на Запорожском направлении активных действий противник не вел, но продолжает обстрелы.

Читайте также: Успешные контратаки ВСУ в районе Запорожья вынудили россиян подтягивать подкрепление – ISW

Оксана Житнюк
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Запорожье Александр Старух дальнобойная артиллерия
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