UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Под завалами разрушенного Россией дома в Славянске могут быть еще четыре человека – ГСЧС

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2023, 09:35
Под завалами разрушенного Россией дома в Славянске могут быть еще четыре человека – ГСЧС - Фото
Славянск (Фото: ГСЧС)

По состоянию на утро 16 апреля на месте разрушенного в результате российского обстрела пятиэтажного дома в Славянске продолжаются аварийно-спасательные работы. Об этом сообщает ГСЧС.

По информации полиции, под завалами в Славянске, возможно, остаются еще четыре человека.

Спасатели разобрали 107 тонн разрушенных строительных конструкций, работы продолжаются.

Два человека спасены, тела шести погибших подняты из-под завалов разрушенной пятиэтажки.

Всего в результате массированного вражеского удара 11 человек погибли, 22 получили ранения.

  • 14 апреля Россия обстреляла ракетами Славянск, были попадания в жилые дома. Погиб двухлетний ребенок. Ударом повредили пять многоэтажек, пять частных домов, школу, базу отдыха, админздание, магазин, хозяйственный центр и 12 автомобилей.
  • На утро 15 апреля в Славянске продолжались работы по поиску пострадавших и разбору завалов после российского обстрела.

Читайте также: Удар по Славянску. Появилось видео первых минут обстрела с нагрудных камер патрульных

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война ракетный удар ГСЧС славянск
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 