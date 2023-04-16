Под завалами разрушенного Россией дома в Славянске могут быть еще четыре человека – ГСЧС

По состоянию на утро 16 апреля на месте разрушенного в результате российского обстрела пятиэтажного дома в Славянске продолжаются аварийно-спасательные работы. Об этом сообщает ГСЧС.

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По информации полиции, под завалами в Славянске, возможно, остаются еще четыре человека.

Спасатели разобрали 107 тонн разрушенных строительных конструкций, работы продолжаются.

Два человека спасены, тела шести погибших подняты из-под завалов разрушенной пятиэтажки.

Всего в результате массированного вражеского удара 11 человек погибли, 22 получили ранения.

14 апреля Россия обстреляла ракетами Славянск, были попадания в жилые дома. Погиб двухлетний ребенок. Ударом повредили пять многоэтажек, пять частных домов, школу, базу отдыха, админздание, магазин, хозяйственный центр и 12 автомобилей.

На утро 15 апреля в Славянске продолжались работы по поиску пострадавших и разбору завалов после российского обстрела.

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Наталія Медведєва

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