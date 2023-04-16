Под завалами разрушенного Россией дома в Славянске могут быть еще четыре человека – ГСЧС
16.04.2023, 09:35
Славянск (Фото: ГСЧС)
По состоянию на утро 16 апреля на месте разрушенного в результате российского обстрела пятиэтажного дома в Славянске продолжаются аварийно-спасательные работы. Об этом сообщает ГСЧС.
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По информации полиции, под завалами в Славянске, возможно, остаются еще четыре человека.
Спасатели разобрали 107 тонн разрушенных строительных конструкций, работы продолжаются.
Два человека спасены, тела шести погибших подняты из-под завалов разрушенной пятиэтажки.
Всего в результате массированного вражеского удара 11 человек погибли, 22 получили ранения.
- 14 апреля Россия обстреляла ракетами Славянск, были попадания в жилые дома. Погиб двухлетний ребенок. Ударом повредили пять многоэтажек, пять частных домов, школу, базу отдыха, админздание, магазин, хозяйственный центр и 12 автомобилей.
- На утро 15 апреля в Славянске продолжались работы по поиску пострадавших и разбору завалов после российского обстрела.
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