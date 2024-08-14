Подача и рассмотрение рапорта: Минобороны ввело изменения для военных

Нововведения распространяются на военнослужащих Минобороны, ВСУ, а также Государственной специальной службы транспорта

Фото: Генштаб ВСУ

Министерство обороны ввело новые правила представления и рассмотрения рапортов военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

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"Новые изменения направлены на защиту прав военнослужащих, четкую установку сроков рассмотрения обращений и повышение ответственности командиров", – объясняют в Минобороны.

Нововведения распространяются на военнослужащих Минобороны, ВСУ, а также Государственную специальную службу транспорта.

Процедура представления рапорта:

Рапорт сначала подается непосредственному командиру. Если вопрос не решается, рапорт передается следующему командиру.

Формы рапорта могут быть:

→ устными (включая через технические средства связи);

→ письменными (бумажные или электронные).

Фото: Минобороны

Порядок работы с бумажным рапортом:

Бумажный рапорт может быть написан от руки. Ошибка в форматировании или грамматике не является основанием для отказа в рассмотрении.

Рассмотрение рапорта:

→ Отказ должен быть мотивирован;

→ Несогласование командиром не останавливает дальнейшее движение рапорта к командирам высшего уровня;

→ Обязательная предварительная регистрация в службе делопроизводства.

Фото: Минобороны

Порядок работы с электронным рапортом:

Рапорт создается через системы "Армия+", СЭДО или другие IT-системы Минобороны. Для служебной информации используются только соответствующие коммуникационные системы Минобороны или ВСУ.

Процесс подачи рапорта:

→ Военный создает рапорт на платформе "Армия+" по шаблону;

→ Указывается ID-номер командира для согласования.

Фото: Минобороны

Сроки рассмотрения рапорта:

Разбирательство начинается с момента представления рапорта. Безотлагательные вопросы (дисциплина, боевые приказы, отпуск) рассматриваются в течение 48 часов. Остальные вопросы рассматриваются не более 14 дней.

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

8 августа 2024 года состоялась презентация приложения Армия+, на ней Зеленский заявил, что цель сервиса состоит в том, чтобы освободить военных от бумажной работы.

В приложении Армия+ доступны электронные рапорты, которые будут иметь ту же юридическую силу, что и бумажные.

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