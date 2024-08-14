Подання та розгляд рапорту: Міноборони запровадило зміни для військових
Міністерство оборони запровадило нові правила подання та розгляду рапортів військовослужбовців. Про це повідомили у пресслужбі оборонного відомства.
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"Нові зміни спрямовані на захист прав військовослужбовців, чітке встановлення строків розгляду звернень та підвищення відповідальності командирів", – пояснюють у Міноборони.
Нововведення поширюються на військовослужбовців Міноборони, ЗСУ, а також Державної спеціальної служби транспорту.
Процедура подання рапорту:
Рапорт спочатку подається безпосередньому командиру. Якщо питання не вирішується, рапорт передається наступному командиру.
Форми рапорту можуть бути:
→ усними (зокрема через технічні засоби зв'язку);
→ письмовими (паперові або електронні).
Порядок роботи з паперовим рапортом:
Паперовий рапорт може бути написаний від руки. Помилки у форматуванні чи граматиці не є підставою для відмови у розгляді.
Розгляд рапорту:
→ Відмова має бути вмотивованою;
→ Непогодження командиром не зупиняє подальший рух рапорту до командирів вищого рівня;
→ Обов’язкова попередня реєстрація у службі діловодства.
Порядок роботи з електронним рапортом:
Рапорт створюється через системи "Армія+", СЕДО або інші IT-системи Міноборони. Для службової інформації використовуються лише відповідні комунікаційні системи Міноборони або ЗСУ.
Процес подання рапорту:
→ Військовий створює рапорт на платформі "Армія+" за шаблоном;
→ Вказується ID-номер командира для погодження.
Строки розгляду рапорту:
Розгляд починається з моменту подання рапорту. Невідкладні питання (дисципліна, бойові накази, відпустка) розглядаються протягом 48 годин. Інші питання розглядаються не більше ніж 14 днів.
- 8 серпня 2024 року відбулася презентація застосунку Армія+, на ній Зеленський заявив, що мета сервісу полягає в тому, щоб звільнити військових від паперової роботи.
- У застосунку Армія+ доступні електронні рапорти, які матимуть ту саму юридичну силу, що й паперові.
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