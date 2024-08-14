Подання та розгляд рапорту: Міноборони запровадило зміни для військових

Нововведення поширюються на військовослужбовців Міноборони, ЗСУ, а також Державної спеціальної служби транспорту

Фото: Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони запровадило нові правила подання та розгляду рапортів військовослужбовців. Про це повідомили у пресслужбі оборонного відомства.

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"Нові зміни спрямовані на захист прав військовослужбовців, чітке встановлення строків розгляду звернень та підвищення відповідальності командирів", – пояснюють у Міноборони.

Нововведення поширюються на військовослужбовців Міноборони, ЗСУ, а також Державної спеціальної служби транспорту.

Процедура подання рапорту:

Рапорт спочатку подається безпосередньому командиру. Якщо питання не вирішується, рапорт передається наступному командиру.

Форми рапорту можуть бути:

→ усними (зокрема через технічні засоби зв'язку);

→ письмовими (паперові або електронні).

Фото: Міноборони

Порядок роботи з паперовим рапортом:

Паперовий рапорт може бути написаний від руки. Помилки у форматуванні чи граматиці не є підставою для відмови у розгляді.

Розгляд рапорту:

→ Відмова має бути вмотивованою;

→ Непогодження командиром не зупиняє подальший рух рапорту до командирів вищого рівня;

→ Обов’язкова попередня реєстрація у службі діловодства.

Фото: Міноборони

Порядок роботи з електронним рапортом:

Рапорт створюється через системи "Армія+", СЕДО або інші IT-системи Міноборони. Для службової інформації використовуються лише відповідні комунікаційні системи Міноборони або ЗСУ.

Процес подання рапорту:

→ Військовий створює рапорт на платформі "Армія+" за шаблоном;

→ Вказується ID-номер командира для погодження.

Фото: Міноборони

Строки розгляду рапорту:

Розгляд починається з моменту подання рапорту. Невідкладні питання (дисципліна, бойові накази, відпустка) розглядаються протягом 48 годин. Інші питання розглядаються не більше ніж 14 днів.

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

8 серпня 2024 року відбулася презентація застосунку Армія+, на ній Зеленський заявив, що мета сервісу полягає в тому, щоб звільнити військових від паперової роботи.

У застосунку Армія+ доступні електронні рапорти, які матимуть ту саму юридичну силу, що й паперові.

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