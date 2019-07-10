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10.07.2019, 14:52

Поддерживаете ли вы отмену парада 24 августа? Опрос LIGA.net

Поддерживаете ли вы отмену парада 24 августа? Опрос LIGA.net - Фото
Репетиция парада (фото - Сухопутные войска ВСУ)

Президент Владимир Зеленский отменил военный парад ко Дню независимости. Что вы думаете по этому поводу?

Президент Владимир Зеленский отменил военный парад ко Дню независимости 24 августа: вместо этого обещает сэкономить 300 млн грн и потратить их на премии "всем нашим военным". Часть украинцев поддержала это решение, другие - нет, вплоть до того, что готовы выйти на неофициальный парад. "Будет ли парад - не им решать", - сказал по этому поводу спикер Верховной Рады Андрей Парубий. А премьер-министр Владимир Гройсман предложил Зеленскому поискать другие источники финансирования, чтобы военные все-таки смогли торжественно пройти по Крещатику: "Это должен быть парад гордости".

А что думаете вы? Поддерживаете ли вы отмену парада 24 августа? ОПРОС В КОНЦЕ НОВОСТИ, ДОЖДИТЕСЬ ЗАГРУЗКИ СТРАНИЦЫ

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Теги: Владимир Зеленский, военный парад, день независимости украины
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