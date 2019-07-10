Поддерживаете ли вы отмену парада 24 августа? Опрос LIGA.net

Репетиция парада (фото - Сухопутные войска ВСУ)

Президент Владимир Зеленский отменил военный парад ко Дню независимости 24 августа: вместо этого обещает сэкономить 300 млн грн и потратить их на премии "всем нашим военным". Часть украинцев поддержала это решение, другие - нет, вплоть до того, что готовы выйти на неофициальный парад. "Будет ли парад - не им решать", - сказал по этому поводу спикер Верховной Рады Андрей Парубий. А премьер-министр Владимир Гройсман предложил Зеленскому поискать другие источники финансирования, чтобы военные все-таки смогли торжественно пройти по Крещатику: "Это должен быть парад гордости".

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