Поддержка террористов "Группы Вагнера" со стороны ВС РФ под Бахмутом уменьшается – CNN

В настоящее время уменьшается поддержка боевиков террористической организации "Группа Вагнера", пытающихся захватить Бахмут, со стороны регулярных российских войск. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных западных официальных лиц.

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"Отчасти причина отчаяния "Вагнера", довольно эмоциональной вспышки Пригожина в том, что он видит, что не только заканчивается человеческий ресурс, но теперь у него также заканчивается поддержка российской артиллерии", — сказали чиновники.

Уровень смертности среди боевиков "Группы Вагнера" значительно выше, чем в ВС РФ, добавили они.

Официальные лица также заявили, что Бахмут "не имеет никакого оперативно-стратегического значения" ни для России, ни для Украины. Также они утверждают, что украинские силы в Бахмуте окружены с трех сторон.

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Вадим Ребрина

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