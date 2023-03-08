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Поддержка террористов "Группы Вагнера" со стороны ВС РФ под Бахмутом уменьшается – CNN

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 15:40
Поддержка террористов
Евгений Пригожин (скриншот с видео)

В настоящее время уменьшается поддержка боевиков террористической организации "Группа Вагнера", пытающихся захватить Бахмут, со стороны регулярных российских войск. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных западных официальных лиц.

"Отчасти причина отчаяния "Вагнера", довольно эмоциональной вспышки Пригожина в том, что он видит, что не только заканчивается человеческий ресурс, но теперь у него также заканчивается поддержка российской артиллерии", — сказали чиновники.

Уровень смертности среди боевиков "Группы Вагнера" значительно выше, чем в ВС РФ, добавили они.

Официальные лица также заявили, что Бахмут "не имеет никакого оперативно-стратегического значения" ни для России, ни для Украины. Также они утверждают, что украинские силы в Бахмуте окружены с трех сторон.

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Вадим Ребрина
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группа вагнера бахмут эвгений пригожин
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