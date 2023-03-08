Поддержка террористов "Группы Вагнера" со стороны ВС РФ под Бахмутом уменьшается – CNN
В настоящее время уменьшается поддержка боевиков террористической организации "Группа Вагнера", пытающихся захватить Бахмут, со стороны регулярных российских войск. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных западных официальных лиц.
"Отчасти причина отчаяния "Вагнера", довольно эмоциональной вспышки Пригожина в том, что он видит, что не только заканчивается человеческий ресурс, но теперь у него также заканчивается поддержка российской артиллерии", — сказали чиновники.
Уровень смертности среди боевиков "Группы Вагнера" значительно выше, чем в ВС РФ, добавили они.
Официальные лица также заявили, что Бахмут "не имеет никакого оперативно-стратегического значения" ни для России, ни для Украины. Также они утверждают, что украинские силы в Бахмуте окружены с трех сторон.
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что приезд украинских генералов в Бахмут — это маркер того, что ВСУ будут бороться за каждый метр земли.
- Пригожин имитирует пребывание в Бахмуте и распространяет фейк об окружении города.
- 6 марта Зеленский провел очередное заседание Ставки, ключевой темой была оборона Бахмута. Залужный и Сырский высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций.
Читайте также: США: Бахмут нужен РФ для какого-либо результата, впереди трудные дни, но Москва проиграет
Комментарии