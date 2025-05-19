"Поддержка Украины продолжится". Зеленский провел разговор с избранным президентом Румынии
Поддержка Украины со стороны Румынии продолжится, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом он сообщил по результатам телефонного разговора с новоизбранным президентом Румынии Никушором Даном.
Зеленский поздравил Дана с победой на президентских выборах.
"Очень важно, чтобы Румыния развивалась и мы все вместе сотрудничали в нашем регионе и в Европе", — подчеркнул глава государства.
Он отметил, что Украина уважает Румынию и выбор румынского народа.
"Это страна, от которой многое зависит в вопросах безопасности. Мы очень благодарны за вклад в защиту жизней наших людей. Важно, что поддержка Украины продолжится. Румыния понимает, насколько важна борьба за свободу и справедливость", — добавил Зеленский.
Он пригласил Дана приехать в Украину и обсудил с ним ближайшие возможности встретиться.
- Вечером 18 мая пророссийский кандидат в президенты Румынии Симион заявил о своей победе во втором туре президентских выборов.
- Но по данным ЦИК, победу одержал прозападный кандидат, мэр Бухареста Дан. У него 53,6% голосов. Пророссийский кандидат Симион набрал 46,4%.