"Підтримка України продовжиться". Зеленський провів розмову з новообраним президентом Румунії

Президент зазначив, що від Румунії багато залежить у питаннях безпеки

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Підтримка України з боку Румунії продовжиться, заявив президент Володимир Зеленський. Про це він повідомив за результатами телефонної розмови з новообраним президентом Румунії Нікушором Даном.

Зеленський привітав Дана з перемогою на президентських виборах.

"Дуже важливо, щоб Румунія розвивалась і щоб ми всі разом співпрацювали в нашому регіоні й у Європі", – наголосив глава держави.

Він зазначив, що Україна поважає Румунію та вибір румунського народу.

"Це країна, від якої багато залежить у питаннях безпеки. Ми дуже вдячні за внесок у захист життів наших людей. Важливо, що підтримка України продовжиться. Румунія розуміє, наскільки важливою є боротьба за свободу та справедливість", – додав Зеленський.

Він запросив Дана приїхати до України та обговорив з ним найближчі можливості зустрітися.

Увечері 18 травня проросійський кандидат у президенти Румунії Сіміон заявив про свою перемогу у другому турі президентських виборів.

Але за даними ЦВК, перемогу здобув прозахідний кандидат, мер Бухареста Дан. У нього 53,6% голосів. Проросійський кандидат Сіміон має 46,4%.