Поддержка в военной и гражданской сферах: Дания объявила о соглашении с Украиной

Мэтте Фредериксен (Фото: EPA)

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен объявила о соглашении с Украиной о гарантиях безопасности. Об этом она сообщила 22 февраля на пресс-конференции в Мариенборге, в которой также принял участие министр обороны страны Трольс Лунд Пульсен, передает DR.

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По словам Фредериксен, Дания обязана поддерживать Украину в военной и гражданской сферах. Соглашение рассчитано на 10 лет.

"Война в Украине – самый серьезный вызов для европейской безопасности со времен окончания холодной войны. И мы понимаем, насколько важно, чтобы Украина получила необходимое вооружение. Если мы не будем стоять вместе, Украина не устоит и тогда потенциально не устоит и Европа", – сказала премьер Дании.

Также она отметила, что соглашение должно способствовать поддержке возможностей Украины защищать себя от российской агрессии.

LIGA.net обратилась за комментарием к пресс-секретарю Офиса президента Сергею Никифорову с вопросами, идет ли речь об уже подписанном соглашении или запланированном и что конкретно предусматривает документ.

Кроме того, сегодня Дания объявила о новом пакете помощи Украине на 228 млн евро. В него вошли артиллерийские снаряды, боеприпасы для ПВО, беспилотники, радары и техника для разминирования.

18 декабря 2023 года стало известно, что Швеция и Дания договорились купить для Украины около 20 БМП CV90 на $191,5 млн.

13 января Кубраков сообщил, что Дания выделила $21 млн на восстановление Николаева. Пакет предусматривает финансирование проектов в аграрном секторе и реконструкцию общежития.

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