Підтримка у військовій і цивільній сферах: Данія оголосила про безпекову угоду з Україною

Метте Фредеріксен (Фото: EPA)

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оголосила про угоду з Україною щодо гарантій безпеки. Про це вона повідомила 22 лютого на пресконференції в Марієнборзі, в якій також взяв участь міністр оборони країни Трольс Лунд Пульсен, передає DR.

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За словами Фредеріксен, Данія зобов’язана підтримувати Україну у військовій та цивільній сферах. Угода розрахована на 10 років.

"Війна в Україні – найсерйозніший виклик для європейської безпеки з часів закінчення холодної війни. І ми розуміємо, наскільки важливо, щоб Україна отримала необхідне озброєння. Якщо ми не будемо стояти разом, Україна не встоїть і тоді потенційно не встоїть і Європа", – сказала прем’єрка Данії.

Також вона зазначила, що угода має сприяти підтримці можливостей України захищати себе від російської агресії.

LIGA.net звернулася за коментарем до прессекретаря Офісу президента Сергія Никифорова із запитаннями, йдеться про вже підписану угоду чи заплановану і що конкретно передбачає документ.

Крім цього, сьогодні Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні на 228 млн євро. До нього увійшли артилерійські снаряди, боєприпаси для систем ППО, безпілотники, радари та техніка для розмінування.

18 грудня 2023 року стало відомо, що Швеція та Данія домовилися купити для України близько 20 БМП CV90 на $191,5 млн.

13 січня Кубраков повідомив, що Данія виділила $21 млн на відновлення Миколаєва. Пакет передбачає фінансування проєктів в аграрному секторі та реконструкцію гуртожитку.

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