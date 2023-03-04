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Подготовка к вступлению в ЕС, оружие, санкции: Зеленский назвал главные задачи Украины

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2023, 18:02
Подготовка к вступлению в ЕС, оружие, санкции: Зеленский назвал главные задачи Украины - Фото
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Президент Владимир Зеленский озвучил главные задачи для Украины на ближайшее время – добиваться ужесточения санкций против РФ и большей военной помощи для ВСУ, а также готовить страну к вступлению в Европейский Союз. Об этом он сказал в видеообращении после завершения заседания местных и региональных властей во Львове.

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"Очевидно, что в этом году наше сотрудничество с европейскими институциями будет даже еще более содержательным, чем в прошлом году. Задача – максимально активно готовить все для членства нашего государства в Евросоюзе, увеличивать поставки оружия для Украины, усиливать санкции против России", – сказал президент.

Комментируя ситуацию на фронте, Зеленский сказал, что сегодня с утра был на связи с командующими, и что "фронт – это первый приоритет". Особо отметил президент бойцов, защищающих Бахмут – это воины 56-й, 67-й, 93-й и 77-й бригад.

Он также рассказал, что на сегодняшнем заседании во Львове было договорено, что уже в марте Кабмин подготовит решения, необходимые для бюджетной стойкости общин. Верховной Раде будут предложены изменения в закон о госбюджете.

  • Сегодня правительство утвердило Государственную антикоррупционную программу, являющуюся ключевым инструментом реализации Антикоррупционной стратегии на 2021-2025 годы.
  • На ближайшем заседании Кабмин утвердит директора НАБУ.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский санкции война евроинтеграция
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