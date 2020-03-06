"Подлый удар". Меджлис отреагировал на заявление Шмыгаля о поставках воды в Крым

Заявление нового премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подачи воды во временно оккупированный Крым – это "подлый удар, в спину тех, кто не смирился с оккупацией". Об этом говорится в заявлении главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.
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"Скандальное заявление новоизбранного премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подачи воды по Северо-Крымскому каналу во временно оккупированный Крым, озвученное им на фоне ужесточения в Крыму репрессий и преследования крымских татар, этнических украинцев со стороны российских оккупантов, по сути, стало подлым ударом в спину тех, кто не смирился с оккупацией Крыма и остаются верными украинскому государству", - подчеркивается в заявлении.
Чубаров уточнил, что ситуацию не изменило уточнение Шмыгаля в Facebook. Он подчеркнул, что абсолютно недопустимы попытки прикрытия подобных "инициатив" якобы заботой о гражданах Украины, которые проживают в оккупированном Россией Крыму.
По мнению главы Меджлиса, на самом деле, любые уступки России со стороны Украины или ее международных партнеров только усиливают репрессивную политику Кремля в отношении граждан Украины, проживающих на полуострове, в первую очередь, против крымскотатарского народа.
"Восстановление водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу необходимо Москве для укрепления и расширения российского военного присутствия в оккупированном ею Крыму, а также для обустройства новых поселений для колонизации оккупированного полуострова гражданами РФ, которые заселяют с целью вытеснения коренного народа Крыма - крымских татар и этнических украинцев", - говорится в заявлении.
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