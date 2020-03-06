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"Подлый удар". Меджлис отреагировал на заявление Шмыгаля о поставках воды в Крым

"Подлый удар". Меджлис отреагировал на заявление Шмыгаля о поставках воды в Крым - Фото
Рефат Чубаров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.03.2020, 14:14

Глава Меджлиса Рефат Чубаров раскритиковал заявления нового премьера Дениса Шмыгаля о возобновлении поставок воды на оккупированный полуостров

Заявление нового премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подачи воды во временно оккупированный Крым – это "подлый удар, в спину тех, кто не смирился с оккупацией". Об этом говорится в заявлении главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

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"Скандальное заявление новоизбранного премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подачи воды по Северо-Крымскому каналу во временно оккупированный Крым, озвученное им на фоне ужесточения в Крыму репрессий и преследования крымских татар, этнических украинцев со стороны российских оккупантов, по сути, стало подлым ударом в спину тех, кто не смирился с оккупацией Крыма и остаются верными украинскому государству", - подчеркивается в заявлении.

Чубаров уточнил, что ситуацию не изменило уточнение Шмыгаля в Facebook. Он подчеркнул, что абсолютно недопустимы попытки прикрытия подобных "инициатив" якобы заботой о гражданах Украины, которые проживают в оккупированном Россией Крыму.

По мнению главы Меджлиса, на самом деле, любые уступки России со стороны Украины или ее международных партнеров только усиливают репрессивную политику Кремля в отношении граждан Украины, проживающих на полуострове, в первую очередь, против крымскотатарского народа.

"Восстановление водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу необходимо Москве для укрепления и расширения российского военного присутствия в оккупированном ею Крыму, а также для обустройства новых поселений для колонизации оккупированного полуострова гражданами РФ, которые заселяют с целью вытеснения коренного народа Крыма - крымских татар и этнических украинцев", - говорится в заявлении.

  • 5 марта Шмыгаль заявил, что хочет возобновить поставку воды в оккупированный Крым, поскольку неподача воды на полуостров приведет к гуманитарной катастрофе. Позже он уточнил свои слова, подчеркнув, что его тезис "потерялся в шуме студии".

Читайте также: Шмыгаль допустил поставки воды в Крым для гуманитарных нужд

 

Арина Толина
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