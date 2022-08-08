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Подоляк: Единственный реальный сценарий окончания войны – тактическое военное поражение РФ

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 12:50
Подоляк: Единственный реальный сценарий окончания войны – тактическое военное поражение РФ - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Россия заинтересована в переводе войны в затяжной формат, чтобы "поиграть в истощение" и "утопить украинскую государственность в крови". Для того чтобы этот сценарий не реализовался, Украина должна нанести России поражение на поле боя, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Никакие сценарии реального окончания войны реально не действенны, кроме нанесения тактического военного поражения РФ. Даже если это тяжело и ресурсно очень затратно", — написал Подоляк в Facebook.

Россия рассчитывает на то, что Запад устанет от войны и станет настаивать на мирных договоренностях с территориальными уступками со стороны Украины, прогнозирует советник.

"Это стратегия, которая точно не работает, поскольку Россия – это всегда только о дальнейшей экспансии и последующих обязательных "захватах с убийствами неправильных граждан других стран". И любая территориальная уступка сегодня – это безусловное поощрение дальнейшей агрессии", — подчеркнул. Подоляк.

Любой другой финал войны, при котором не выиграет Украина, грозит государству трагедией: нарастанием кризисных явлений, упадком, оттоком денег и людей, а также последующими территориальными претензиями со стороны России.

"Отсюда вопрос: зачем вообще слушать "предложения России" и двигаться заведомо проигрышным путем, если Украина почти шесть месяцев ведет эффективную оборонную войну, а в некоторых направлениях доминирует? И почему страны-партнеры не поймут окончательно, что Россия – это не монстр, на которого нужно смотреть с опаской, а идеальный пациент, требующий неотложной мировой специализированной терапии?" – сказал он.

Подоляк заявил, что Украина способна победить, но ей нужно больше помощи, прежде всего военной.

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Андрей Водяный
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Россия война михаил подоляк
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