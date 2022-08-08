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Шеф польского Бюро нацбезопасности: Следующие два месяца в Украине могут стать решающими

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 12:22
Шеф польского Бюро нацбезопасности: Следующие два месяца в Украине могут стать решающими - Фото
Павел Солох (Фото - скриншот с видеотрансляции)

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох считает, что следующие два месяца в Украине могут стать решающими. В интервью Polsat News он сказал, что Россия применяет на Донбассе тактику "ковровых рейдов", но без высокоточного оружия ее прогресс незначителен. Подобная ситуация наблюдается и на юге Украины – Вооруженные Силы медленно, но продвигаются.

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"Все ждут наступления, потому что наступление могло бы создать основания для каких-то переговоров – или о мире, или хотя бы о прекращении огня. Ничего подобного пока не происходит. Все указывает на то, что ближайшие два месяца могут стать решающими", — сказал он. Солох.

Он прогнозирует, что "принципиальные решения" могут проявиться где-то до октября.

Солох также не исключает, что российско-украинская война может затянуться надолго.

"Россия последовательно не отказывается от завоевания всей Украины, даже если на это уйдут годы. Это чем-то напоминает ситуацию в 18 веке, когда царская Россия завоевала сначала Украину, а потом – Крымское ханство. На это понадобились годы. Я думаю, что это позиция российской элиты", — заявил он.

Польский чиновник во время интервью особо подчеркнул, какую угрозу могут нести псевдореферендумы на оккупированных Россией территориях. Если РФ незаконно аннексирует юг Украины, она будет рассматривать наступление на этой территории как нападение на Россию. Это сразу повышает угрозу применения против Украины оружия массового поражения, в том числе ядерного.

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Андрей Водяный
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Россия война польша Павел Солох
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