Шеф польского Бюро нацбезопасности: Следующие два месяца в Украине могут стать решающими

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох считает, что следующие два месяца в Украине могут стать решающими. В интервью Polsat News он сказал, что Россия применяет на Донбассе тактику "ковровых рейдов", но без высокоточного оружия ее прогресс незначителен. Подобная ситуация наблюдается и на юге Украины – Вооруженные Силы медленно, но продвигаются.

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"Все ждут наступления, потому что наступление могло бы создать основания для каких-то переговоров – или о мире, или хотя бы о прекращении огня. Ничего подобного пока не происходит. Все указывает на то, что ближайшие два месяца могут стать решающими", — сказал он. Солох.

Он прогнозирует, что "принципиальные решения" могут проявиться где-то до октября.

Солох также не исключает, что российско-украинская война может затянуться надолго.

"Россия последовательно не отказывается от завоевания всей Украины, даже если на это уйдут годы. Это чем-то напоминает ситуацию в 18 веке, когда царская Россия завоевала сначала Украину, а потом – Крымское ханство. На это понадобились годы. Я думаю, что это позиция российской элиты", — заявил он.

Польский чиновник во время интервью особо подчеркнул, какую угрозу могут нести псевдореферендумы на оккупированных Россией территориях. Если РФ незаконно аннексирует юг Украины, она будет рассматривать наступление на этой территории как нападение на Россию. Это сразу повышает угрозу применения против Украины оружия массового поражения, в том числе ядерного.

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Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что турецкий президент Реджеп Эрдоган склонял Россию к переговорам, но она остановила этот процесс наступлением.

4 августа в Офисе президента заявили, что перемирия не будет, пока Украина не освободит территории хотя бы до линии 24 февраля.

Российская пропаганда пытается склонить Украину к переговорам посредством заявлений западных политиков, в частности бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

Андрей Водяный

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