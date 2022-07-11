Гайдай о планах Путина: Контрнаступление Украины он объявит войной против России

Глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай считает, что Россия попытается быстро аннексировать Луганскую и Донецкую области, чтобы попытаться предотвратить контрнаступление Украины. Об этом он сказал в интервью LB.ua.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Какие у них планы? Они выходят на административную границу Луганской области или Донецкой области, сразу проводят псевдореферендум, принимают решение о вхождении этих территорий в Российскую Федерацию, а дальше, когда уже Украина будет проводить контрнаступление и освобождать территории, Путин просто объявит, что Украина пошла войной против России, поэтому объявляется полная мобилизация", — спрогнозировал Гайдай.

В 2014 году Россия не пошла на этот шаг, потому что у Украины не было достаточно военной силы, чтобы отвоевать свои территории, но сейчас ситуация другая.

При наличии достаточного количества мощного западного оружия, Вооруженные Силы Украины вполне способны на деоккупацию, заявил Гайдай.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военнослужащим отбить временно оккупированные прибрежные районы на юге страны.

9 июля министр по временно оккупированным территориям Ирина Верещук и советник главы ОП Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться, чтобы облегчить деоккупацию.

10 июля ОК "Юг" сообщило, что ВСУ ударили по пункту управления Росгвардии под Херсоном и уничтожили четыре состава боеприпасов армии РФ в разных районах области.

Смотрите также: Бойцы ВСУ показали освободившееся село Ивановка в Херсонской области: видео и карта

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.