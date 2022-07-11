Гайдай о планах Путина: Контрнаступление Украины он объявит войной против России
Глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай считает, что Россия попытается быстро аннексировать Луганскую и Донецкую области, чтобы попытаться предотвратить контрнаступление Украины. Об этом он сказал в интервью LB.ua.
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"Какие у них планы? Они выходят на административную границу Луганской области или Донецкой области, сразу проводят псевдореферендум, принимают решение о вхождении этих территорий в Российскую Федерацию, а дальше, когда уже Украина будет проводить контрнаступление и освобождать территории, Путин просто объявит, что Украина пошла войной против России, поэтому объявляется полная мобилизация", — спрогнозировал Гайдай.
В 2014 году Россия не пошла на этот шаг, потому что у Украины не было достаточно военной силы, чтобы отвоевать свои территории, но сейчас ситуация другая.
При наличии достаточного количества мощного западного оружия, Вооруженные Силы Украины вполне способны на деоккупацию, заявил Гайдай.
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