Подоляк: Израиль предлагает России адекватно оценивать события и не предлагает нам сдаться

Михаил Подоляк опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что якобы премьер-министр Израиля посоветовал Зеленскому принять все условия Путина.

"Премьер-министр Нафтали Беннет, как и остальные страны – условные посредники, совершенно точно не предлагает Украине согласиться на какие-то требования РФ. Это невозможно по военно-политическим причинам. Напротив, Израиль предлагает России более адекватно оценивать события", – заявил он.

Ранее американский портал Axios со ссылкой на "высокопоставленного представителя украинской власти" сообщил, что Беннет инициировал звонок Зеленскому во вторник, во время которого предложил принять условия оккупантов, чтобы прекратить войну.

Дмитрий Смирнов

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