Подоляк: Крым и Донецк подлежат освобождению, как Мариуполь и Мелитополь

Украина будет освобождать Крым и Донецк, как и любые другие временно оккупированные территории. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Он упомянул фразу "Мамулечка, нужно сваливать", которую кричала девочка на видео со вчерашними взрывами в Крыму. По словам Подоляка, эти слова – новый девиз российских преступников, которые "жили на украденных территориях в захваченных домах".

"Юридически Донецк и Крым имеют такой же статус как Мариуполь или Мелитополь. Это территории, оккупированные российской армией, подлежащие освобождению. Все остальное – выдумки российской пропаганды", – написал советник главы ОП.

9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы в Новофедоровке. На следующий день после взрывов Генштаб ВСУ сообщил, что РФ потеряла девять самолетов.

Украина официально не взяла на себя ответственность за удар. Однако неназванный украинский топ-чиновник сообщил WP, что это было дело рук спецназа.

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Марк Сировой

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