Подоляк: Лучшая инвестиция в благополучие Европы – вклад в быструю победу Украины
06.09.2022, 17:54
Михаил Подоляк (Фото - скриншот из видео)
Отказ Украины от сопротивления вторжению России сильно ударит по уровню жизни в Евросоюзе. Такую точку зрения высказал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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По мнению Подоляка, "Кремль мечтает, чтобы европейцы жили так же плохо, как и россияне. Он хочет видеть в Европе заоблачные тарифы и пустые полки".
И Кремль этого добьется, говорит Подоляк, если Запад пойдет на поводу у российской пропаганды о прекращении поддержки Украины.
"Если Украина откажется от сопротивления, цена этого для Запада надолго будет сверхвысокой. Лучшая инвестиция в безопасность и благополучие Европы – инвестиция в скорую победу Украины," – подчеркнул Подоляк.
- 20 августа Подоляк отреагировал на призывы российского дипломата Михаила Ульянова "не щадить украинское население", назвав Россию "фашистской вертикалью из миллионов людей".
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