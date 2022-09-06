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Подоляк: Лучшая инвестиция в благополучие Европы – вклад в быструю победу Украины

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 17:54
Подоляк: Лучшая инвестиция в благополучие Европы – вклад в быструю победу Украины - Фото
Михаил Подоляк (Фото - скриншот из видео)

Отказ Украины от сопротивления вторжению России сильно ударит по уровню жизни в Евросоюзе. Такую точку зрения высказал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По мнению Подоляка, "Кремль мечтает, чтобы европейцы жили так же плохо, как и россияне. Он хочет видеть в Европе заоблачные тарифы и пустые полки".

И Кремль этого добьется, говорит Подоляк, если Запад пойдет на поводу у российской пропаганды о прекращении поддержки Украины.

"Если Украина откажется от сопротивления, цена этого для Запада надолго будет сверхвысокой. Лучшая инвестиция в безопасность и благополучие Европы – инвестиция в скорую победу Украины," – подчеркнул Подоляк.

  • 20 августа Подоляк отреагировал на призывы российского дипломата Михаила Ульянова "не щадить украинское население", назвав Россию "фашистской вертикалью из миллионов людей".
Сергій Бережний
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евросоюз поддержка Украины михаил подоляк
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