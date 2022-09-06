Подоляк: Лучшая инвестиция в благополучие Европы – вклад в быструю победу Украины

Отказ Украины от сопротивления вторжению России сильно ударит по уровню жизни в Евросоюзе. Такую точку зрения высказал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По мнению Подоляка, "Кремль мечтает, чтобы европейцы жили так же плохо, как и россияне. Он хочет видеть в Европе заоблачные тарифы и пустые полки".

И Кремль этого добьется, говорит Подоляк, если Запад пойдет на поводу у российской пропаганды о прекращении поддержки Украины.

"Если Украина откажется от сопротивления, цена этого для Запада надолго будет сверхвысокой. Лучшая инвестиция в безопасность и благополучие Европы – инвестиция в скорую победу Украины," – подчеркнул Подоляк.

20 августа Подоляк отреагировал на призывы российского дипломата Михаила Ульянова "не щадить украинское население", назвав Россию "фашистской вертикалью из миллионов людей".

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.