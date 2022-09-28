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Подоляк: Не употребляйте слово "референдум" — есть оккупация территорий и российские танки

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 11:04
Подоляк: Не употребляйте слово
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал не употреблять слово "референдум" в отношении попыток России аннексировать временно оккупированные территории Украины. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, нельзя употреблять слово "референдум" в отношении России.

Он отметил, что на самом деле в Украине есть оккупация территорий, российские танки, активные боевые действия, а также автоматчики, которые ходят по квартирам и заставляют местных жителей говорить, что они поддерживают РФ.

"Не потребляйте российскую пропаганду", — написал Подоляк. 

Смотрите также: "Он врет всегда, везде и во всем". Подоляк показал нарезку лжи Путина об Украине — видео

Дмитро Гриниченко
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война пропаганда псевдореферендум временно оккупированные территории михаил подоляк
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