Подоляк: Не употребляйте слово "референдум" — есть оккупация территорий и российские танки
28.09.2022, 11:04
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба ОП)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал не употреблять слово "референдум" в отношении попыток России аннексировать временно оккупированные территории Украины. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, нельзя употреблять слово "референдум" в отношении России.
Он отметил, что на самом деле в Украине есть оккупация территорий, российские танки, активные боевые действия, а также автоматчики, которые ходят по квартирам и заставляют местных жителей говорить, что они поддерживают РФ.
"Не потребляйте российскую пропаганду", — написал Подоляк.
- Ранее Подоляк назвал псевдореферендумы на временно оккупированных Россией территориях "пропагандистским шоу".
- Он отметил, что Украина будет защищать свою территорию, несмотря на наличие у России ядерного оружия, так как существует риск полностью потерять страну.
- Он назвал "тип войны" России против Украины тотальными разрушениями, массовыми убийствами и ядерным шантажом.
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