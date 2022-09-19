"Тотальное разрушение, резня и ядерный шантаж". Подоляк назвал "тип войны" со стороны РФ
19.09.2022, 16:36
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба ОП)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "тип войны", которую Россия ведет против Украины. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, тип войны, который выбрала Россия, давно понятен — это разрушение городов, в частности, Мариуполя, Бахмута и Харькова, резня на оккупированных территориях, как в Буче и Изюме.
Также он упомянул удары по критической инфраструктуре, как в Харькове и Кривом Роге, а также ядерный шантаж с ударами по Запорожской и Южноукраинской АЭС.
"Осталось понять, чего ждет мир", — задался вопросом Подоляк.
- Ранее он написал, что Германия должна отказаться от любого сотрудничества с РФ и увеличить поставки оружия Украине.
- Подоляк считает, что полномасштабное вторжение в Украину обернется для России второй "крупнейшей геополитической катастрофой".
- Он заявил, что передача западных танков и боевых машин пехоты Украины освободит Европу от шантажа России.
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