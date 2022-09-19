"Тотальное разрушение, резня и ядерный шантаж". Подоляк назвал "тип войны" со стороны РФ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "тип войны", которую Россия ведет против Украины. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, тип войны, который выбрала Россия, давно понятен — это разрушение городов, в частности, Мариуполя, Бахмута и Харькова, резня на оккупированных территориях, как в Буче и Изюме.

Также он упомянул удары по критической инфраструктуре, как в Харькове и Кривом Роге, а также ядерный шантаж с ударами по Запорожской и Южноукраинской АЭС.

"Осталось понять, чего ждет мир", — задался вопросом Подоляк.

Дмитро Гриниченко

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