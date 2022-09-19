Подоляк: Танки и БМП для Украины — самая маленькая инвестиция в благополучие семей Европы

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что передача западных танков и боевых машин пехоты Украины освободит Европу от шантажа России. Об этом он написал в Twitter.

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Дмитро Гриниченко

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