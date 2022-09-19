Подоляк: Танки и БМП для Украины — самая маленькая инвестиция в благополучие семей Европы
19.09.2022, 12:54
Михаил Подоляк (Фото: скриншот с видео)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что передача западных танков и боевых машин пехоты Украины освободит Европу от шантажа России. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, необходимо понимать, что Россия уже ведет гибридную войну против Европы при помощи энергетического шантажа, так как европейцы видят эту войну в своих платежках за коммунальные услуги.
"Победа Украины освободит Европу от шантажа и положит конец космическим тарифам. Танки и БМП – самая маленькая инвестиция, которую можно сделать в благополучие европейских семей сегодня", — заявил он.
- Ранее он написал, что Германия должна отказаться от любого сотрудничества с РФ и увеличить поставки оружия Украине.
- 12 сентября немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что США якобы обдумывают передачу Украине основных боевых танков западного образца и подталкивают к этому союзников.
- Подоляк считает, что полномасштабное вторжение в Украину обернется для России второй "крупнейшей геополитической катастрофой".
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