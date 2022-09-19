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Подоляк: Танки и БМП для Украины — самая маленькая инвестиция в благополучие семей Европы

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 12:54
Подоляк: Танки и БМП для Украины — самая маленькая инвестиция в благополучие семей Европы - Фото
Михаил Подоляк (Фото: скриншот с видео)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что передача западных танков и боевых машин пехоты Украины освободит Европу от шантажа России. Об этом он написал в Twitter. 

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Дмитро Гриниченко
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