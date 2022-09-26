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Украина будет защищаться. Если остановиться, то танки России будут в Днепре и Киеве — ОП

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 16:55
Украина будет защищаться. Если остановиться, то танки России будут в Днепре и Киеве — ОП - Фото
Михаил Подоляк (Фото: скриншот с видео Teleradio Moldova)

Украина будет защищать свою территорию, несмотря на наличие у России ядерного оружия, так как существует риск полностью потерять страну. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Tagesschau, цитирует его пресс-служба ОП.

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По его словам, Россия обстреливает украинские города крылатыми ракетами, разрушает гражданскую инфраструктуру и массово убивает гражданских.

Он отметил, что Украина использует конвенциональное оружие, а наличие у России ядерного оружие не должно быть препятствием в защите своей территории. 

Подоляк считает, что если Украина прекратит защищаться, то в какой-то момент оккупанты заедут на танках в Днепр и Киев, объявив эти города Россией.

"Так мы можем полностью потерять Украину. Эскалации нет, есть Украина, которая имеет право защищать свою территорию. Мы хотим восстановить мир, для этого нужна поддержка обычным вооружением", — сказал он. 

Дмитро Гриниченко
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война ядерное оружие офис президента михаил подоляк
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