Украина будет защищаться. Если остановиться, то танки России будут в Днепре и Киеве — ОП

Украина будет защищать свою территорию, несмотря на наличие у России ядерного оружия, так как существует риск полностью потерять страну. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Tagesschau, цитирует его пресс-служба ОП.

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По его словам, Россия обстреливает украинские города крылатыми ракетами, разрушает гражданскую инфраструктуру и массово убивает гражданских.

Он отметил, что Украина использует конвенциональное оружие, а наличие у России ядерного оружие не должно быть препятствием в защите своей территории.

Подоляк считает, что если Украина прекратит защищаться, то в какой-то момент оккупанты заедут на танках в Днепр и Киев, объявив эти города Россией.

"Так мы можем полностью потерять Украину. Эскалации нет, есть Украина, которая имеет право защищать свою территорию. Мы хотим восстановить мир, для этого нужна поддержка обычным вооружением", — сказал он.

Дмитро Гриниченко

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