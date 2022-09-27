Российский диктатор Владимир Путин лжет "всегда, везде и во всем", а те кто верит ему "хотят жить в кровавом сумасшествии". Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, Путин является "идеальной иллюстрацией слова "вранье" в Оксфордском словаре".

"Всегда, везде и во всем. Кто-то в мире хочет продолжать жить в кровавом сумасшествии с непредсказуемыми последствиями? Тогда продолжайте верить ему", — написал Подоляк.

Также он опубликовал нарезку из интервью Путина разных лет, где тот говорит о том, что "Крым не является спорной территорией", во время оккупации полуострова не было российских военных, Россия признает территориальную целостность Украины, не собирается оккупировать территории Украины и другие лживые заявления диктатора.

Дмитро Гриниченко

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