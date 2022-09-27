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"Он врет всегда, везде и во всем". Подоляк показал нарезку лжи Путина об Украине — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 11:31
Владимир Путин (Фото: скриншот с видео)
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Российский диктатор Владимир Путин лжет "всегда, везде и во всем", а те кто верит ему "хотят жить в кровавом сумасшествии". Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, Путин является "идеальной иллюстрацией слова "вранье" в Оксфордском словаре". 

"Всегда, везде и во всем. Кто-то в мире хочет продолжать жить в кровавом сумасшествии с непредсказуемыми последствиями? Тогда продолжайте верить ему", — написал Подоляк. 

Также он опубликовал нарезку из интервью Путина разных лет, где тот говорит о том, что "Крым не является спорной территорией", во время оккупации полуострова не было российских военных, Россия признает территориальную целостность Украины, не собирается оккупировать территории Украины и другие лживые заявления диктатора. 

Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война владимир путин дезинформация михаил подоляк
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