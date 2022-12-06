Подоляк о Макроне: Странно, когда ты думаешь, как удовлетворить убийцу, а не помочь жертве

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что у РФ якобы должны быть "собственные гарантии безопасности", если она вернется за стол переговоров. В интервью The Guardian Подоляк назвал эту позицию желанием удовлетворить убийцу.

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"Довольно странно, когда ты не пытаешься помочь жертве – а здесь совершенно ясно, кто жертва, – а думаешь, как удовлетворить убийцу", – сказал он.

3 декабря Макрон заявил, что хотел бы, чтобы у России были собственные "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров.

Сегодня Макрон прокомментировал критику своего заявления о "гарантиях" для РФ – сказал, что "не следует делать из мухи слона и пытаться увидеть разногласия там, где их нет". Французский лидер подчеркнул, что это то, о чем он говорил изначально, еще до полномасштабного вторжения, – необходимо построить новые механизмы безопасности в Европе.

Данилов назвал идею Макрона "странной логикой подковерной дипломатии, время которой истекло".

Арахамия тоже отреагировал: Украина готова обсудить с РФ "гарантии безопасности" для нее, но после того, как страна-агрессор выполнит четыре условия. Речь о выплате репараций, выводе войск с территории Украины, наказании всех военных преступников и добровольной сдаче ядерного оружия.

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Оксана Житнюк

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