Подоляк о Макроне: Странно, когда ты думаешь, как удовлетворить убийцу, а не помочь жертве
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что у РФ якобы должны быть "собственные гарантии безопасности", если она вернется за стол переговоров. В интервью The Guardian Подоляк назвал эту позицию желанием удовлетворить убийцу.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Довольно странно, когда ты не пытаешься помочь жертве – а здесь совершенно ясно, кто жертва, – а думаешь, как удовлетворить убийцу", – сказал он.
3 декабря Макрон заявил, что хотел бы, чтобы у России были собственные "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров.
Сегодня Макрон прокомментировал критику своего заявления о "гарантиях" для РФ – сказал, что "не следует делать из мухи слона и пытаться увидеть разногласия там, где их нет". Французский лидер подчеркнул, что это то, о чем он говорил изначально, еще до полномасштабного вторжения, – необходимо построить новые механизмы безопасности в Европе.
- Данилов назвал идею Макрона "странной логикой подковерной дипломатии, время которой истекло".
- Арахамия тоже отреагировал: Украина готова обсудить с РФ "гарантии безопасности" для нее, но после того, как страна-агрессор выполнит четыре условия. Речь о выплате репараций, выводе войск с территории Украины, наказании всех военных преступников и добровольной сдаче ядерного оружия.
Читайте также: Глава МИД Литвы: Некоторые в Европе до сих пор надеются вернуть бизнес с Россией
Комментарии