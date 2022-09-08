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Подоляк о наступлении ВСУ под Харьковом: Россия получает идеальный урок истории

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2022, 20:17
Подоляк о наступлении ВСУ под Харьковом: Россия получает идеальный урок истории - Фото
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины под Харьковом станет "идеальным уроком истории" для России. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, сейчас на разных направлениях фронта, в частности Харьковском, Россия получает "идеальный урок истории в режиме реального времени". 

"Урок, который должен запечатлеться в последующих поколениях на уровне безусловного рефлекса. Он состоит из одного пункта: никогда не смотри в сторону границы с Украиной", — написал он.

Читайте также: Блинкен: Сейчас идет тяжелое контрнаступление и оно эффективно, мы видим это на поле боя 

Дмитро Гриниченко
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