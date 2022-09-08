Подоляк о наступлении ВСУ под Харьковом: Россия получает идеальный урок истории
08.09.2022, 20:17
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба ОП)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины под Харьковом станет "идеальным уроком истории" для России. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, сейчас на разных направлениях фронта, в частности Харьковском, Россия получает "идеальный урок истории в режиме реального времени".
"Урок, который должен запечатлеться в последующих поколениях на уровне безусловного рефлекса. Он состоит из одного пункта: никогда не смотри в сторону границы с Украиной", — написал он.
- Наступление ВСУ на Херсон является "тщательно продуманной операцией" с эффективным использованием огневой мощи, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
- Он также считает, что ВСУ имеют достаточно сил для продолжения боев от Херсона до Харькова, а цели России потерпели стратегическое поражение.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление ВСУ.
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