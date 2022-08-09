Подоляк о взрывах на российской авиабазе в Крыму: Все только начинается

Демилитаризация Российской Федерации – неотъемлемая часть обеспечения глобальной безопасности, временно оккупированный Крым не должен быть военной базой россиян. Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Демилитаризация Российской Федерации – неотъемлемая часть обеспечения глобальной безопасности. Будущее полуострова Крым – быть жемчужиной Черного моря, национальным парком с уникальной природой и мировым курортом. Не военной базой для террористов. Все только начинается", – написал Подоляк.

Сегодня, 9 августа, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы "Саки" в Новофедоровке.

В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было.

Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не положено.

Высокопоставленный украинский военный чиновник сообщил The New York Times, что взрывы на российской авиабазе во временно оккупированном Крыму — это атака украинских сил, в ходе которой было использовано оборудование украинского производства.

Читайте также: "Схемы" показали, какая техника была на крымском аэродроме "Саки" до взрывов: фото

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.