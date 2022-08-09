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Подоляк о взрывах на российской авиабазе в Крыму: Все только начинается

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 20:34
Подоляк о взрывах на российской авиабазе в Крыму: Все только начинается - Фото
Михаил Подоляк (скриншот с видео)

Демилитаризация Российской Федерации – неотъемлемая часть обеспечения глобальной безопасности, временно оккупированный Крым не должен быть военной базой россиян. Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Демилитаризация Российской Федерации – неотъемлемая часть обеспечения глобальной безопасности. Будущее полуострова Крым – быть жемчужиной Черного моря, национальным парком с уникальной природой и мировым курортом. Не военной базой для террористов. Все только начинается", – написал Подоляк.

  • Сегодня, 9 августа, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы "Саки" в Новофедоровке.
  • В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. 
  • Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не положено.
  • Высокопоставленный украинский военный чиновник сообщил The New York Times, что взрывы на российской авиабазе во временно оккупированном Крыму — это атака украинских сил, в ходе которой было использовано оборудование украинского производства.

Читайте также: "Схемы" показали, какая техника была на крымском аэродроме "Саки" до взрывов: фото

Вадим Ребрина
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Крым саки михаил подоляк новофедоровка
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