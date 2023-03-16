Подоляк о взрыве в Ростове: Украина не вмешивается, но с удовольствием наблюдает

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что любое горящее здание ФСБ – это проявление "перехода РФ к большому внутреннему конфликту".

"Любое здание ФСБ, горящее или взрывающееся в Рф, в частности в ростовской области, однозначно указывает на то, что это проявление панических настроений, ослабление силового контроля и перехода Рф к большому внутреннему конфликту. Украина не вмешивается, но с удовольствием наблюдает…" – написал Подоляк.

Сегодня в здании пограничного управления ФСБ по Ростовской области, РФ, произошел пожар. Перед возгоранием в здании прогремел взрыв. Погиб один человек, еще двое пострадали.

Вадим Ребрина

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