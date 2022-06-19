Подоляк об обучении ВСУ за границей: РФ сразу отправляет солдат пушечным мясом на смерть

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил российским пропагандистам, которые обсуждают тему обучения украинских военных за границей перед отправкой на фронт. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, российская пропаганда "волнуется" о том, что украинские защитники будут обучаться за границей перед отправкой на фронт.

"Все потому, что для украинского государства жизнь гражданина является самой высокой ценностью. Российские мобилизованные нигде не учатся, их сразу отправляют пушечным мясом на смерть", — написал Подоляк.

Во время визита в Киев 17 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Украине начать крупную учебную программу для украинских сил с возможностью обучения до 10 000 солдат каждые 120 дней.

На брифинге в Киеве Джонсон заявил, что его страна хочет "обеспечить стратегическую выносливость" Украины. Великобритания продолжит поставлять оружие, чтобы ВСУ смогли выгнать российского агрессора из Украины.

Ранее Подоляк заявлял, что Россия должна немедленно прекратить огонь, отвести войска и закрыть проект "русский мир", если действительно хочет переговоров с Украиной.

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Дмитрий Гриниченко

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