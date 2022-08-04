UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подоляк об ударе по похоронам в Донецке: Бьют сами россияне, нам это делать бессмысленно

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 13:03
Подоляк об ударе по похоронам в Донецке: Бьют сами россияне, нам это делать бессмысленно - Фото
Скриншот из видео последствий обстрела

Вооруженные Силы Украины наносят удары по топливным складам россиян, складам с артиллерийскими снарядами и оперативно-тактическим штабам оккупантов, а обстреливает улицы в Донецке для провокаций и "создания картинки" сам враг. Об этом заявил в российском подкасте Breakfast show советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"По Донецку бьют только сами россияне, ну или [их] "корпуса народной милиции". Бессмысленно нам наносить удары по каким-то мероприятиям в Донецке", – сказал он.

По словам Подоляка, Украина воюет "креативно и эффективно", и демонстративные удары, в которых ее регулярно обвиняют россияне и коллаборационисты, "нам не нужны, они не решают никаких задач".

"Все эти взрывы – только чтобы показать: смотрите, какие звери на той стороне, давайте все-таки более интенсивно мобилизоваться и идти убивать украинцев дальше", – объяснил он.

Читайте также: Россияне не собирались менять пленных из Еленовки, для сокрытия пыток их убили — ГУР

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел война фейк пропаганда Донецк провокация михаил подоляк Ольга Качура корса
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 