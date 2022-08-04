Подоляк об ударе по похоронам в Донецке: Бьют сами россияне, нам это делать бессмысленно

Вооруженные Силы Украины наносят удары по топливным складам россиян, складам с артиллерийскими снарядами и оперативно-тактическим штабам оккупантов, а обстреливает улицы в Донецке для провокаций и "создания картинки" сам враг. Об этом заявил в российском подкасте Breakfast show советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"По Донецку бьют только сами россияне, ну или [их] "корпуса народной милиции". Бессмысленно нам наносить удары по каким-то мероприятиям в Донецке", – сказал он.

По словам Подоляка, Украина воюет "креативно и эффективно", и демонстративные удары, в которых ее регулярно обвиняют россияне и коллаборационисты, "нам не нужны, они не решают никаких задач".

"Все эти взрывы – только чтобы показать: смотрите, какие звери на той стороне, давайте все-таки более интенсивно мобилизоваться и идти убивать украинцев дальше", – объяснил он.

Утром 4 августа в оккупированном Донецке под обстрел попали те, кто пришел на похороны ликвидированной террористки по кличке "Корса" около Драмтеатра и отеля Донбасс Палас.

Также сегодня снаряды россиян упали около автобусной остановки в Торецке: восемь погибших, ранены дети.

Потери армии РФ за вчерашний день: 150 военных и 15 танков, больше всего на Донецком и Бахмутском направлениях.

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Евгений Пилипенко

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