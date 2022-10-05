Подоляк обратился к политикам Запада: Послушайте Путина, он мечтает о Европе "под сапогом"
05.10.2022, 11:22
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба ОП)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился к западным политикам и призвал избавиться от иллюзии "нормальности России". Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, на Западе пора перестать думать о том, что Россия является нормальной страной, с которой можно договариваться.
Он призвал послушать речи российского диктатора Владимира Путина.
"Они пронизаны презрением к западному миру, традиционной системе международных отношений и международному праву. Его мечта — Европа под "российским сапогом", — написал Подоляк.
- Ранее Подоляк в интервью агентству Associated Press заявил, что объявление Россией попытки аннексии территорий Украины ничего не изменит на поле боя, а Украина освободит их военным путем.
- Он отметил, что принудительное предоставление российского гражданства жителям временно оккупированных территорий не будет иметь последствий для украинцев.
- Советник главы ОП считает, что в России начали "искать виноватого" в неудачах на войне против Украины.
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