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Подоляк обратился к политикам Запада: Послушайте Путина, он мечтает о Европе "под сапогом"

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 11:22
Подоляк обратился к политикам Запада: Послушайте Путина, он мечтает о Европе
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился к западным политикам и призвал избавиться от иллюзии "нормальности России". Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, на Западе пора перестать думать о том, что Россия является нормальной страной, с которой можно договариваться.

Он призвал послушать речи российского диктатора Владимира Путина

"Они пронизаны презрением к западному миру, традиционной системе международных отношений и международному праву. Его мечта — Европа под "российским сапогом", — написал Подоляк. 

Читайте также: Подоляк о новостях про ядерное оружие РФ: Это ИПСО для склонения Украины к переговорам 

Дмитро Гриниченко
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Россия война владимир путин Европа михаил подоляк
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