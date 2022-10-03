У Зеленского успокоили украинцев в оккупации: Принудительное гражданство России — фикция
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что принудительное предоставление российского гражданства жителям временно оккупированных территорий не будет иметь последствий для украинцев. Об этом он написал в Twitter.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, автоматической паспортизацией оккупированных территорий Россия хочет "связать местное население кровью".
Он отметил, что россияне хотят убедить местных жителей в том, что если они имеют российский паспорт, то становятся "соучастниками", а поэтому после освобождения территорий Вооруженными Силами Украины, их будут преследовать.
"Это вранье. Принудительное предоставление гражданства — это фикция, которая не будет иметь никаких последствий", — написал Подоляк.
Ранее в РФ заявили, что все жители оккупированных территорий Украины "автоматически" получат российское гражданство.
- 30 сентября Владимир Путин объявил "российскими" временно оккупированные территории Украины. Также в пропагандистской речи диктатор заявил, что Москва призывает Украину к переговорам, "но "выбор народа" обсуждать не будет".
- Ранее Подоляк в интервью агентству Associated Press заявил, что объявление Россией попытки аннексии территорий Украины ничего не изменит на поле боя, а Украина освободит их военным путем.
- Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую заявленную Россией "аннексию" временно оккупированных украинских территорий.
Читайте также: Зеленский об "аннексии": В Москве сегодня состоялся очередной фарс
Комментарии