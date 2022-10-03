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У Зеленского успокоили украинцев в оккупации: Принудительное гражданство России — фикция

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 16:32
У Зеленского успокоили украинцев в оккупации: Принудительное гражданство России — фикция - Фото
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что принудительное предоставление российского гражданства жителям временно оккупированных территорий не будет иметь последствий для украинцев. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, автоматической паспортизацией оккупированных территорий Россия хочет "связать местное население кровью".

Он отметил, что россияне хотят убедить местных жителей в том, что если они имеют российский паспорт, то становятся "соучастниками", а поэтому после освобождения территорий Вооруженными Силами Украины, их будут преследовать.

"Это вранье. Принудительное предоставление гражданства — это фикция, которая не будет иметь никаких последствий", — написал Подоляк. 

Ранее в РФ заявили, что все жители оккупированных территорий Украины "автоматически" получат российское гражданство. 

Читайте также: Зеленский об "аннексии": В Москве сегодня состоялся очередной фарс

Дмитро Гриниченко
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