У Зеленского успокоили украинцев в оккупации: Принудительное гражданство России — фикция

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что принудительное предоставление российского гражданства жителям временно оккупированных территорий не будет иметь последствий для украинцев. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, автоматической паспортизацией оккупированных территорий Россия хочет "связать местное население кровью".

Он отметил, что россияне хотят убедить местных жителей в том, что если они имеют российский паспорт, то становятся "соучастниками", а поэтому после освобождения территорий Вооруженными Силами Украины, их будут преследовать.

"Это вранье. Принудительное предоставление гражданства — это фикция, которая не будет иметь никаких последствий", — написал Подоляк.

Ранее в РФ заявили, что все жители оккупированных территорий Украины "автоматически" получат российское гражданство.

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Дмитро Гриниченко

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