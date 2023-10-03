Подоляк: Партнерам тоже очень нужно, чтобы у нас были снаряды и ракеты. Это о математике

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на дискуссии, которые местами звучат на Западе, по поводу дальнейшей военной помощи Украине. Он подчеркнул, что последствия неоказания такой помощи для партнеров будут дороже, чем ее оказание.

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"Если вещи прямо называть своими именами. Да, понятно, что Украине нужны артиллерийские снаряды, дальнобойные ракеты и системы противовоздушной обороны. Выживание страны, людей – вот что такое оружие для нас здесь и сейчас. Но и вам (партнерам) очень нужно, чтобы у Украины были артиллерийские снаряды, дальнобойные ракеты и системы противовоздушной обороны", – подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что "это о существовании, о правилах, о будущем, об экономике/математике, о том, что дешевле: "остановить РФ сейчас или ждать, пока кровожадные амбиции РФ существенно возрастут?"

"Политики будут рассказывать, что это дорого сегодня, но не скажут главного: завтрашние последствия будут значительно дороже – для глобальной безопасности и стабильности, экономики и международного права", – добавил Подоляк.

30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США – Палата представителей и Сенат – поддержали бюджетную резолюцию по финансированию федеральных расходов на следующие 45 дней. Текст резолюции не предусматривает нового финансирования Украины до 17 ноября.

Байден призвал спикера Палаты представителей Кевина Маккарти и республиканское большинство "сдержать свое слово" и одобрить помощь Украине.

Пока что у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.

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