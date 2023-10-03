Подоляк: Партнерам теж конче потрібно, щоб у нас були снаряди й ракети. Це про математику

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів на дискусії, що подекуди лунають на Заході, з приводу подальшої військової допомоги Україні. Він наголосив, що наслідки ненадання такої допомоги для партнерів будуть дорожчими, ніж її надання.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Якщо речі прямо називати своїми іменами. Так, зрозуміло, що Україні потрібні артилерійські снаряди, далекобійні ракети та системи протиповітряної оборони. Виживання країни, людей – ось що таке зброя для нас тут і зараз. Але й вам (партнерам) конче потрібно, щоб у України були артилерійські снаряди, далекобійні ракети та системи протиповітряної оборони", – наголосив Подоляк.

Він зазначив, що "це про існування, про правила, про майбутнє, про економіку/математику, про що дешевше: "зупинити РФ зараз чи чекати, поки кровожерливі амбіції РФ суттєво зростуть?"

"Політики розповідатимуть, що це дорого сьогодні, але не скажуть головного: завтрашні наслідки будуть значно дорожчими – для глобальної безпеки та стабільності, економіки та міжнародного права", – додав Подоляк.

30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США – Палата представників та Сенат – підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування федеральних витрат на наступні 45 днів. Текст резолюції не передбачає нового фінансування України до 17 листопада включно.

Байден закликав спікера Палати представників Кевіна Маккарті та республіканську більшість "дотриматися свого слова" та схвалити допомогу Україні.

Поки що у Пентагона залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.

Читайте також: Пісторіус: Немає сумнівів, що Росія залишиться загрозою ще кілька років

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.