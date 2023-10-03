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Подоляк: Партнерам теж конче потрібно, щоб у нас були снаряди й ракети. Це про математику

Этот материал также доступен на русском
03.10.2023, 17:45
Подоляк: Партнерам теж конче потрібно, щоб у нас були снаряди й ракети. Це про математику - Фото
Михайло Подоляк (фото - Офіс президента)

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів на дискусії, що подекуди лунають на Заході, з приводу подальшої військової допомоги Україні. Він наголосив, що наслідки ненадання такої допомоги для партнерів будуть дорожчими, ніж її надання.

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"Якщо речі прямо називати своїми іменами. Так, зрозуміло, що Україні потрібні артилерійські снаряди, далекобійні ракети та системи протиповітряної оборони. Виживання країни, людей – ось що таке зброя для нас тут і зараз. Але й вам (партнерам) конче потрібно, щоб у України були артилерійські снаряди, далекобійні ракети та системи протиповітряної оборони", – наголосив Подоляк.

Він зазначив, що "це про існування, про правила, про майбутнє, про економіку/математику, про що дешевше: "зупинити РФ зараз чи чекати, поки кровожерливі амбіції РФ суттєво зростуть?"

"Політики розповідатимуть, що це дорого сьогодні, але не скажуть головного: завтрашні наслідки будуть значно дорожчими – для глобальної безпеки та стабільності, економіки та міжнародного права", – додав Подоляк.

  • 30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США – Палата представників та Сенат – підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування федеральних витрат на наступні 45 днів. Текст резолюції не передбачає нового фінансування України до 17 листопада включно.
  • Байден закликав спікера Палати представників Кевіна Маккарті та республіканську більшість "дотриматися свого слова" та схвалити допомогу Україні.
  • Поки що у Пентагона залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.

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Оксана Житнюк
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