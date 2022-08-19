Подоляк: Переговоры с Россией – это игра в русскую рулетку с полным барабаном

Переговоры с Россией без полного вывода войск РФ из Украины закончатся фатальным финалом для всех. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Переговоры с Россией – игра в русскую рулетку с полным барабаном и фатальным финалом для всех. Продолжение войны, террора и криминального шантажа", – написал он.

Советник главы ОП напомнил, что президент Владимир Зеленский уже назвал ключевые параметры переговорного процесса.

"Главное условие – выведение оккупационных российских войск со всех территорий Украины", – написал Подоляк.

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Марк Сировой

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