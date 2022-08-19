Подоляк: Переговоры с Россией – это игра в русскую рулетку с полным барабаном
19.08.2022, 11:23
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба ОП)
Переговоры с Россией без полного вывода войск РФ из Украины закончатся фатальным финалом для всех. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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"Переговоры с Россией – игра в русскую рулетку с полным барабаном и фатальным финалом для всех. Продолжение войны, террора и криминального шантажа", – написал он.
Советник главы ОП напомнил, что президент Владимир Зеленский уже назвал ключевые параметры переговорного процесса.
"Главное условие – выведение оккупационных российских войск со всех территорий Украины", – написал Подоляк.
- Вчера во Львов на переговоры с Зеленским приезжал президент Турции Реджеп Эрдоган. Он хочет организовать переговоры Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.
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