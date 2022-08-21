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Подоляк: РФ входит в глубокий военно-кадровый кризис, Украине будут предлагать переговоры

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2022, 20:26
Подоляк: РФ входит в глубокий военно-кадровый кризис, Украине будут предлагать переговоры - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия входит в глубокий "военно-кадровый" кризис, поэтому в ближайшее время Украине станут активнее предлагать переговоры. Об этом Подоляк написал в Twitter.

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"РФ входит в глубокий военно-кадровый кризис: мобилизацию объявлять нельзя, потому что "король голый", а добровольцев днем со свечой не найдешь. В ход идут должники по кредитам, заключенные и охранники "Пятёрочки". А значит, скоро будет еще больше предложений перерыва, то есть переговоров", — говорится в сообщении Подоляка.

Советник главы ОП неоднократно скептически высказывался о возможности переговоров с Россией.

Несколько дней назад он сравнил их с "игрой в русскую рулетку с полным барабаном и роковым финалом для всех".

Требования Украины к переговорам с Россией 18 августа назвал президент Владимир Зеленский. На брифинге после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом он заявил, что переговоры возможны только в том случае, если российские войска покинут территорию Украины.

Читайте также: "Шизофрения". Лавров одновременно хочет переговоров с Украиной и свергнуть "киевский режим"

Андрей Водяный
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