Подоляк: РФ входит в глубокий военно-кадровый кризис, Украине будут предлагать переговоры

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия входит в глубокий "военно-кадровый" кризис, поэтому в ближайшее время Украине станут активнее предлагать переговоры. Об этом Подоляк написал в Twitter.

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"РФ входит в глубокий военно-кадровый кризис: мобилизацию объявлять нельзя, потому что "король голый", а добровольцев днем со свечой не найдешь. В ход идут должники по кредитам, заключенные и охранники "Пятёрочки". А значит, скоро будет еще больше предложений перерыва, то есть переговоров", — говорится в сообщении Подоляка.

Советник главы ОП неоднократно скептически высказывался о возможности переговоров с Россией.

Несколько дней назад он сравнил их с "игрой в русскую рулетку с полным барабаном и роковым финалом для всех".

Требования Украины к переговорам с Россией 18 августа назвал президент Владимир Зеленский. На брифинге после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом он заявил, что переговоры возможны только в том случае, если российские войска покинут территорию Украины.

4 августа на Банковой заявили: перемирия не будет, пока Украина не освободит территории хотя бы до линии 23 февраля.

Министр юстиции Денис Малюска объяснял, что мирные переговоры с Россией не ведутся, потому что РФ готова подписывать договор только на условиях капитуляции Украины.

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Андрей Водяный

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