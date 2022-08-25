Подоляк: Россия уже использовала все козыри – не надо ее бояться

Россия использовала все свои "козыри", надо ее не бояться, а помогать Украине. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Москва строит политику на повышении ставок, но некоторые до сих пор "побаиваются разозлить медведя", считает советник главы ОП. По его словам, РФ использовала все, что могла, кроме оружия массового поражения.

"Все козыри использованы. Все остальное – пропаганда. Не нужно бояться Россию. Надо усиливать помощь Украине", – добавил Подоляк.

24 августа США объявили о рекордном пакете военной помощи Украине на $2,8 млрд. В нем есть системы ПВО NASAMS, 245 000 снарядов для "натовской" артиллерии калибра 155-мм и другое оружие.

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Марк Сировой

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