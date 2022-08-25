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Подоляк: Россия уже использовала все козыри – не надо ее бояться

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2022, 11:23
Подоляк: Россия уже использовала все козыри – не надо ее бояться - Фото
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба ОП)

Россия использовала все свои "козыри", надо ее не бояться, а помогать Украине. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Москва строит политику на повышении ставок, но некоторые до сих пор "побаиваются разозлить медведя", считает советник главы ОП. По его словам, РФ использовала все, что могла, кроме оружия массового поражения.

"Все козыри использованы. Все остальное – пропаганда. Не нужно бояться Россию. Надо усиливать помощь Украине", – добавил Подоляк.

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Марк Сировой
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